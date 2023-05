Eddy Reynoso abre la puerta para entrenar nuevamente a Ryan García

Ryan García despidió a Joe Goosen tras perder por nocaut ante Gervonta Davis y se encuentra actualmente sin entrenador. Eddy Reynoso es una de las opciones que podría tener en cuenta King Ry y el preparador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez dejó las puertas abiertas a esta posibilidad.

En una entrevista con Fino Boxing previo al duelo del Canelo con John Ryder, Reynoso expresó que está dispuesto a trabajar nuevamente con García y dejó claro que puede trabajar con el boxeador que él quiera porque eso es a lo que se dedica.

“Sí, yo soy un entrenador profesional, es mi trabajo preparar boxeadores y pues puedo trabajar con quien sea. Yo para eso estoy, para trabajar siempre y cuando se toquen los puntos que le favorezcan tanto al boxeador como el entrenador”, dijo.

Cabe destacar que previo a la pelea con Gervonta Davis, Eddy Reynoso apoyó a Ryan García y el mexoamericano agradeció que no existiera rencor de su parte. Además, reconoció que su exentrenador lo conoce muy bien y tuvo un gran impacto en su carrera.

“Eddy (Reynoso) tuvo un gran impacto en mi carrera, estuve con él por cinco años, me encanta que sepa lo que aporto en el ring, él me conoce mejor que mucha gente, me vio crecer, conoce mis golpes, sabe lo que estoy pensando sobre el ring”, declaró García a Little Giant Boxing.

¿Por qué Ryan García dejó de entrenar con Eddy Reynoso?

Tras vencer a Luke Campbell en 2021, Ryan García pasó por problemas de depresión y salud mental que lo mantuvieron alejado del ring. A principios de 2022, para sorpresa de Canelo Álvarez y Eddy Reynoso, King Ry decidió separarse del Canelo Team alegando que el entrenador “nunca estaba para él”.

Luego de una guerra de declaraciones entre los involucrados, la relación terminó de romperse por completo. Ryan García contrató a Joe Goosen y ganó dos peleas ante Emmanuel Tagoe y Javier Fortuna en 2022, pero en 2023 perdió en la pelea del año ante a Gervonta Davis. Esta derrota por nocaut fue la causa del despido del preparador estadounidense.

