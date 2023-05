Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 8 al 14 de mayo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 8 al 14 de mayo del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta es una semana de encrucijadas, varias que tienes que resolver, pero respira profundo que no hay manera de evadirlo, es tiempo de tomar decisiones, y no seguir posponiendo el próximo paso a dar por miedo o inseguridades. La vida no espera, el tiempo y las oportunidades pasan y tienes que salir ya de este punto, entendiendo que la decisión que sea que tomes irremediablemente te llevara a donde te toca llegar. En todo lo que se refiere al trabajo tendrás que poner un poco más de esfuerzo y superar algunas frustraciones, no dejes que esta emoción te siga arrastrando, entender que también en este aspecto de tu vida la frustración está llegando para que reanalices o revalorices las cosas que estás haciendo ya por del hecho de solo hacerlas sin ponerles el detalle, el cuidado o el amor necesarios. Jornada ideal para retomar cualquier tratamiento o terapia que tenga que ver con tu salud física.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Y por qué seguir empecinado, empecinada, en seguir al lado de alguien que ya no te demuestra verdadero amor, qué necesidad tienes de seguir bajo esos desdenes o desplantes que ya no nada más se demuestran a solas, si no que ahora todos a tu alrededor los notan, bueno pues llegó el momento de tomar decisiones drásticas y definitivas, la vida no espera, la vida se va y con ella verdaderas oportunidades para encontrar el verdadero amor, ese que te trate con respecto, con alegría, con el corazón, que demuestre y te demuestre lo que vales, vamos, que te haga crecer y no desmerecer. Esta jornada puede haber revelaciones importantes que tiene que ver con lo profesional, por fin se desvelan situaciones de personas que ya no son bienvenidas en el lugar de trabajo y con esto tus sospechas quedaran muy ciertas, y eso para ti es un oasis pues podrás a comenzar a trabajar sin titubeos, miedos o inseguridades, lo podrido dentro del lugar de trabajo se va, ya no tendrás que cuidarte de nadie mala leche.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Mucha tristeza has sentido en estos días por problemas de familia que no se han resulto adecuadamente, mucho has puesto de tu parte para que haya un progreso, pero no ha habido avance, pero esta semana solo te queda ser paciente y soltar, entender que tú ya no puedes hacer más, que lo que te tocaba hacer ya lo hiciste, que ya no está en ti que las cosas retomen su cauce, tiempo al tiempo. Esta jornada es perfecta para cambiar de lugar de trabajo, si ya no estas contento en donde laboras has el cambio, es importante comiences a enviar tu CV y mirar a otros horizontes, el crecimiento está en ti y solo con la acción correcta podrás crecer a nivel profesional.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Que nadie te presione, que nadie te obligue a hacer algo que no quieres o que en este momento no tienes ganas, no, esta semana tienes que tomarla con calma y paciencia, pero sobre todo que las presiones de los demás se te resbalen, esta jornada tienes que ir a tu tiempo, a tu ritmo, fluye como te vaya marcando tu mente, tu corazón, tu voz interna, déjate guiar por ella, que te vaya a llevar a buen puerto. Estos días tus finanzas tendrás un movimiento para bien, no es el que has estado esperando, pero ten por seguro que algo se mueva a tu favor y podrás solucionar algo de todo lo que te está afligiendo. En la salud física recibirás buenas noticias, lo que te haya estado preocupando comienza a quedar en el pasado y eso le da un descanso impresionante a tu cuerpo y mente, la fuerza de apoco vuelve a apoderarse de ti.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Una semana con muchos movimientos, se acercan de nuevo viajes de trabajo, cambios de casa, decisiones con respecto al dinero ahorrado, y por eso mismo es preciso que tengas la mente clara y lucida para poder organizar cada una de las situaciones que se avecinan de la mejor manera posible, y no perder la posibilidad de hacer de cada una de ellas un crecimiento adecuado y funcional. En lo laboral no podrías ir mejor, lo que has logrado hasta ahora es sorprendente, te has sabido rodear de las personas adecuadas y así tiene que seguir siendo, que nadie te haga dudar, que la estabilidad lograda es difícil de encontrar, es difícil de llegar, pero tú sabes hacer magia con tus equipos de trabajo. En la salud que la desidia no te gane, retoma los buenos hábitos, sobre todo los alimenticios, es tiempo de dejar viejos vicios atrás.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No abuses de tu buena suerte, no, porque esta no durara para siempre, así que has buen uso de todo lo bueno que te ha llegado, que has obtenido, no sigas en el despilfarre, ni en la mala administración, es tiempo de comenzar a pensar en el futuro, has buenas inversiones, comienza un ahorro, compra algo que se útil etc. el dinero no durara toda la vida y después te darás de topes por no haber hecho lo correcto con el cuándo lo tenías. Esta semana escucha los consejos de las personas que te quiere, que te aprecian, lo hacer de corazón y por tu bien, se humilde y déjate guiar, quizá ahí puedas encontrar el camino, las respuestas que tanto necesitas escuchar. En la salud cuidado con alergia o enfermedades respiratorias, tiempo de ocuparte de tener un mejor descanso.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Auto realización, semana intensa para poder alcanzar esa meta personal, puede ser desde comprar tu casa o hasta comprar un auto nuevo, nada detendrá tu marcha estos días, has trabajado demasiado para tener la recompensa merecida. La integridad con la que caminas esta semana te hace brillar, habrá personas que te miren y quieran tenerte cerca, ya sea como colaborador, amigo, familia. Tu seguridad se contagia, hoy puedes ser el ejemplo de algunos, tu energía emana éxito. Solamente se prudente y mira quien camina a tu lado, porque siempre habrá ladrones energéticos, retírate a tiempo antes de sentir la pila baja. Trata de no contar todos tus planes, guárdalos lo más que puedas para ti, cuando tengas que compartirlos que solo sea con quien vayas a realizarlos o puede quebrarse la buena inercia con la que se están acomodando. Cuida de no abusar de tu energía física o puedes terminar la semana con un dolor de espalda.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

No es una buena semana para tomar decisiones acerca de viajes, vacaciones, mudanzas, tampoco para comprar, ni vender, porque puedes sufrir contratiempos y demoras que solo te traerán enojos y decepciones, espera a la próxima semana y toma esta para repasar tus opciones. Es una semana ideal para que te ocupes de ti y acomodar cada emoción es su justo lugar y momento, la energía de estos días te ayuda a hacer una introspección profunda, no dejes pasar estos días sin echarte ese clavado interno que tanta falta le hace a tu alma, retoma la conexión con la divinidad, la fe te puede abrir nuevos caminos, te dará una nueva perspectiva de ti mismo, de ti misma. Si estás pensando en tener una mascota está bien, no lo dudes, será de gran ayuda para mantener tus emociones en equilibrio. Prueba platicar con un abuelo y solo escucha sus anécdotas, puede ser que de ahí obtengas la respuesta a la duda que te aqueja en el amor.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Introspección y reflexiones profundas invadirán tu mente, tu corazón, tu alama esta semana, fluye, no te resistas, es el momento de poner orden y hacer limpieza de todo esto, no permitiendo que nada nuble tus capacidades. Estarás preocupado por tu trascendencia, te ocuparas de hacer buenas acciones y no seguir en el lado amargo ni displicente de la vida, estos días te darás aún más cuenta de que todo lo que hagas cuenta como avance o retroceso en esta vida, y tú, ya no estás dispuesto a seguir como los cangrejos. Esta jornada a pesar de este camino de poco interés en lo material que quieres seguir no puedes descuidar de ninguna manera tus finanzas, no te excedas en tus gastos, es necesario que aquí también hagas una nueva y mejor manera de administrar tu dinero, para que esta parte no altere lo que avances en otros niveles.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Las alegrías que esta semana te regale serán memorables, de esas que contaras hasta que seas un viejito, una viejita, esta jornada reencuentros maravillosos con viejas amistades, de esas con la que hiciste tanta complicidad en el pasado y de esas químicas que a pesar de la distancia y el tiempo siguen vigentes, aprovecha, diviértete y crea nuevas historias que buena falta te hacen en este momento de vida. Todo lo que se refiere a la parte profesional y económica encontraras por fin el punto medio, ese en donde te encuentras cómodo, cómoda, en donde por fin no estas angustiado ni angustiada, donde el estrés ya no es más si no todo lo contario, ya está en control porque ya conociste tus alcances y tus capacidades. En el amor puede llegar a tu vida una persona que te mueva y que te haga sentir mariposas en el estómago, no dejes pasar la oportunidad de volver a amar.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

No puedes seguir otorgándole pode a quien no lo merece, no puedes seguir en medio de la preocupación de qué es lo que otros piensan o no de ti, de tus acciones, de tu desempeño, no, llegó el momento de pasar por alto las opiniones de los demás y solamente atender lo que tu sientas o quieras cambiar de ti, ahí radica el verdadero cambio, el cambio profundo y el equilibrio de las emociones, esas que quieres sanar, pero que te empeñas en seguir desgatando con el bombardeo de críticas autodestructivas. Aprovecha la energía que te regala esta semana, es una energía de claridad mental, de autoayuda y de egoísmo en el mejor de los sentidos. Esta jornada cuidado con lo que haces en el trabajo, cuida tu desempeño, que lo que hagas en estos días será muy tomado en cuenta para el crecimiento en ese lugar en los próximos meses. Momento adecuado para retomar terapias que tengan que ver con las emociones y los pensamientos.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tu poder esta semana está en el centro del corazón, comenzar a hacer las cosas desde ahí te abrirá posibilidades infinitas con la familia, los jefes, los compañeros de trabajo, poner sobre la mesa y demostrar tu lado emocional hará que te tengan aún más confianza y podrán depositar en ti nuevas posibilidades de crecimiento. Por fin nuevas responsabilidades paralas cuales ya estas más que preparado, preparada, ya no regresas a ese lugar llamado inseguridad, sino todo lo contrario, por fin tienes grandes certezas de tus capacidades y de que hacer o a donde dirigirlas. En todo lo que viene con respecto a la economía espera grandes y buenas noticias, créditos, hipotecas, compras grandes, bonos, aumentos de sueldo y hasta suerte en juegos de azar. Es una jornada con todo a tu favor para crecer en el sentido y ámbito que desees. En la salud física recuperación plena de alguna lesión de huesos o muscular.