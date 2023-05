Adolescente murió tras quedar atrapado en un agujero excavado en la arena de una playa de Carolina del Norte

Las autoridades de la costa de Carolina del Norte informaron que un adolescente de 17 años de edad murió el sábado en la tarde luego de quedar atrapado en una agujero excavado en una playa de la pequeña ciudad turística de Frisco, que se encuentra ubicada en la costa nacional de Cape Hatteras en Outer Banks.

El Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado que respondieron a una llamada al 911 sobre un adolescente atrapado en un hoyo que se cavó en un área de dunas de la playa.

El joven quedó enterrado bajo varios pies de arena después de que una duna adyacente aparentemente colapsara en el agujero, dijeron las autoridades según ABC News.

Los guardabosques y otros socorristas trabajaron con miembros de la familia para rescatar al adolescente mientras realizaban RCP al mismo tiempo, sin embargo, los esfuerzos para revivir al adolescente, que vivía en Chesapeake, Virginia, fracasaron.

“Instamos a los visitantes a no cavar hoyos profundos en la playa debido al peligro que representan para los bañistas y el personal de respuesta a emergencias”, dijo el servicio de parques en el comunicado el sábado.

Mike Barber, un portavoz del servicio de parques, dijo a The Associated Press el lunes que el incidente seguía bajo investigación y que no había nueva información disponible.

Los agujeros de arena colapsados ​ han cobrado docenas de vidas a lo largo de las décadas. El peso de la arena dificulta la respiración de las personas, además, puede entrar en los pulmones. Eso ocasiona que el cerebro y otros órganos a menudo se vean privados de oxígeno.

En 2007, el Dr. Bradley Maron y su padre, el Dr. Barry Maron, fueron coautores de una carta al New England Journal of Medicine que citaba 31 muertes recreativas en pozos de arena desde 1985 en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

La investigación de los Maron encontró que hubo 16 muertes en pozos de arena o túneles en los Estados Unidos entre 1990 y 2006 en comparación con 12 ataques fatales de tiburones durante el mismo período, según estadísticas de la Universidad de Florida.

Las víctimas, en su mayoría niños, tenían entre 3 y 21 años de edad, con una edad promedio de 12 años.

