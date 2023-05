Alexa Dellanos posa de espaldas en un balcón, usando botas altas y ceñidos leggings a rayas

Alexa Dellanos tomó por sorpresa a sus fans con sus nuevas publicaciones en Instagram, y en un video aparece en un balcón, posando de espaldas y usando un outfit compuesto por botas altas, ajustados leggings de dos colores y un saco negro, mientras contempla el horizonte por la noche.

En otro clip -grabado por ella misma- la bella influencer de moda y estilo de vida presumió su atuendo y su minicintura, complementando todo con un mensaje en el que dice estar muy feliz con su cuerpo natural, luego de someterse a una cirugía: “Usé un saco sobre este outfit, pero amo mi cuerpo natural…Estoy orgullosa de mí misma por tomar la decisión de restaurarlo. Recibo muchas preguntas y comentarios acerca de esto diariamente y he decidido mantener mi privacía hasta que mi cuerpo haya sanado. He documentado el viaje entero. Lo estaré compartiendo pronto”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Alexa también posó en la playa durante sus vacaciones en Tulum, usando un trikini que resaltó su curvilínea figura. Ella considera que está en una nueva etapa de su vida, y escribió el mensaje “Más feliz que nunca”. Poco después su mamá Myrka Dellanos publicó el texto “¡Te amo! 😍😍😍😍😍” View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

