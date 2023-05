Dulce María acapara las miradas al posar en body negro y una bata con transparencias

Dulce María ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, pues en su más reciente post se muestra muy sensual, usando una bata con transparencias que dejó ver su body negro. Las imágenes fueron tomadas para el más reciente número de la revista Chic Style.

La cantante ha regresado a su faceta como actriz en la exitosa telenovela “Pienso en ti”, en la que comparte créditos con David Zepeda. Ella compartió varias fotografías (que han obtenido más de 305,000 likes) en las que aparece en su camerino usando un minivestido gris lleno de brillos con el que lució espectacular. View this post on Instagram A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria)

Durante sus recientes vacaciones Dulce aprovechó para posar en traje de baño, y las imágenes que publicó encantaron a sus fans. Ella también recibió un comentario de su amiga Anahí, con quien compartirá el escenario este otoño durante la gira de reunión del grupo RBD: “Hermosaaaaaaaa!!!!! Auténtica Y única !!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” View this post on Instagram A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria)

