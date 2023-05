“Fue una pieza clave”: Santiago Giménez y el agradecimiento a Gerardo ‘Tata’ Martino

Santiago Giménez es una de las figuras que destacan en Europa, pues el mexicano se ha encargado de realizar una gran temporada con el Feyenoord en la Eredivisie de Países Bajos. Sin embargo, el delantero no ha perdido de vista su pasado y habló sobre Gerardo ‘Tata’ Martino, exentrenador de la Selección de México, quien fue una pieza clave en su crecimiento y claro, en su labor con la playera del equipo neerlandés.

‘Chaquito’ está en el radar de los gigantes de Europa, pero para llegar a esto, el jugador tuvo una gran temporada, con más de 20 tantos en todas las competencias. Sin embargo, en una entrevista realizada por Fox Sports, habló sobre el pasado con Cruz Azul y con ‘Tata’.

“Lo tomé muy real (su no citación) porque se el tipo de persona que es el Tata, siempre me dio la confianza, me llevó a la Selección cuando tenía 18 años, yo estoy sumamente agradecido porque fue una pieza clave para mi carrera y sabía que en algún momento él iba a tener que tomar decisiones y así fue, y lo acepté de la mejor manera porque es su decisión y creo que algo que yo tenía en mente era no reprocharme nada. Hice mi parte y eso me deja muy tranquilo”, le dijo a Fox Sports cuando se habló sobre su exclusión del equipo que formó parte del Mundial Qatar 2022.

Por otro lado, al momento de hablar a nivel de clubes, Santi agradeció la confianza que recibió, la cual también tuvo en Cruz Azul, pero que según él no aprovechó todas, aunque destacó que no siempre tuvo constancia en cantidad de minutos con la playera del equipo cementero.

“La confianza que me han dado aquí desde el día que llegué ha sido importantísima. Me han hecho crecer tanto en lo humano como en lo futbolístico. Creo que en Cruz Azul y en México sí hubo oportunidades, algunas las aproveché y otras no, pero yo lo que sentía era que no te daban esa constancia de minutos. Creo que es lo que está pasando un poco en el futbol mexicano. También me di cuenta que te toque jugar 10 o 90 minutos eres importante en la plantilla y te tienes que sentir importante, ese es quizás el cambio mental que yo tuve”, concluyó su entrevista con el medio mencionado.

