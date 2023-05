“No me importa ese récord, que llegue a 70 goles, me da igual”: Chicharito Hernández habla de la marca que Santiago Giménez le rompió recientemente

Este domingo Santiago Giménez superó el récord que compartían Luis García y Chicharito Hernández de más goles en su primera temporada en Europa, ya que, con su doblete contra el Excelsior, llegó a 22 tantos, haciendo trizas la marca de sus compatriotas, quienes se quedaron en 20, con el Atlético de Madrid y el Manchester United, respectivamente.

Desde su partido anterior, en el que igualó la marca, Luis García le mandó un mensaje en video felicitándolo y alentándolo a ir por más; pero ahora el futbolista cuestionado sobre el tema fue el Chicharito Hernández, quien se alegró por el accionar del “Bebote”, pero se molestó por la pregunta, ya que considera que la competencia no debe ser entre mexicanos, sino entre goleadores de la liga.

“Me encantaría que en vez de estar viendo qué mexicano rompe el récord, (la pregunta) fuera ¿por qué (Santiago Giménez) no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa? ¿Por qué no comenzamos a tomarlo en contra de los holandeses? Porque no es en contra de Luis García ni de mí. A mí no me importa ese récord, que llegue a 70, me da igual. A fin de cuentas no competimos entre mexicanos, esa es una vara para que la utilices para superarte de cierta manera”, expresó el goleador en una conferencia de prensa.

“Santiago Giménez nunca estuvo contra de Chicharito ni de Luis García, él está contra (Luuk) de Jong, contra los otros delanteros que está compitiendo y tratando de ganar títulos. El PSV, el Ajax y el Feyenoord son los tres clubes más grandes en Holanda y tenemos mexicanos en los tres. Qué bonito que sea así, no es entre mexicanos. Los mexicanos competimos contra el exterior. Yo ya estoy muy cansado de que siempre la narrativa tiene que ser entre nosotros, en contra nuestra”, acotó.

"Puede llegar a lugares que muy poca gente puede llegar"



'Chicharito' Hernández habla sobre Santi Giménez.

Eso sí, Hernández dejó claro que el “Bebote” es un jugador muy talentoso e insistió en que los mexicanos deben mirar los logros de sus compatriotas, más que ponerlos a competir entre sí y abogó por que más elementos aztecas se sumen a las filas de los equipos del Viejo Continente.

“Santiago es un extraordinario delantero y lo está comprobando, como también el Chucky en Italia, que es el primer mexicano que gana la Serie A. Aquí deberíamos de empoderarnos, no tratar de ponernos a competir entre nosotros. ‘¿Quién es el mexicano más exitoso?’ ¡Vale madr…! El Chucky es campeón, hay que celebrarlo, hay que felicitarlo y hay que desear que más mexicanos estén en la Serie A, como Memo (Ochoa)”, finalizó.

