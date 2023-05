“No sé qué pasará ahora”: Santiago Giménez habló sobre su futuro en Europa y en el Feyenoord

El delantero mexicano Santiago Giménez es una de las sensaciones en el próximo mercado de fichajes, pues su buen momento en Países Bajos ha hecho que esté en el radar de diferentes conjuntos en Europa. Por su parte, el azteca abrió la puerta a una posible salida del Feyenoord este mismo verano.

Tras 31 Jornadas de la Eredivisie, el ‘Bebote’ pasó por rueda de prensa, y se le preguntó sobre su salida del cuadro de Rotterdam. El mexicano, fue claro, y aunque explicó que le encanta estar en dicho equipo, reveló que no sabe que pasará en el futuro.

Al término del partido de la Jornada 31 de la Eredivisie, el Bebote fue cuestionado sobre cuántas posibilidad hay de que se quede en el club de Rotterdam la próxima temporada.

“No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, fue la respuesta del mexicano de 22 años a ESPN.

Giménez en la actual temporada posee 22 goles con Feyenoord, 14 en la Eredivisie, motivo por lo que ha despertado el interés de grandes equipos en Europa, siendo Inter de Milán, Lazio, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis y Aston Villa algunos de los cuadros interesados por Santi. “Quiero quedarme, pero no sabes lo que puede pasar”, agregó el mexicano.

