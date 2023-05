Adamari López se muestra en el gimnasio, ejercitándose con una pelota

Adamari López dejó ver la disciplina que tiene para mantener su figura, pues en un video que compartió en sus historias de Instagram aparece usando leggings estampados mientras realiza una rutina con una pelota para fortalecer sus piernas. También ejercitó su abdomen mientras levantaba unas mancuernas, siendo supervisada por su entrenadora Domary.

Quien fuera conductora del programa matutino “Hoy día” también se dejó ver usando un colorido traje de baño mientras descansaba en un inflable y celebraba el 5 de mayo; en el clip que publicó dijo: “Aquí estoy disfrutando con la agüita de mar y compartiendo con mi familia”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Desde el mes pasado Adamari ha recurrido a su cuenta de Instagram (donde tiene más de ocho millones de seguidores) para publicar clips en los que aparece con su buena amiga Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby; ahora ambas se lucieron en atuendos deportivos mientras expresaban su deseo de ir a la playa. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

