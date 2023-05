Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de mayo de 2023

PISCIS

Es posible que sufras de insomnio en estos días y sientas malestares como estrés o migraña date un día para descansar y no pensar en nada. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. Cuidado con lo que sale de tu boca pues podría llevar mucho veneno. Una noticia de amistad te dejará muchas cosas que pensar. No te límites al buscar nuevas oportunidades en cuestión de casa o vehículo pues te va a beneficiar mucho en poco tiempo. Cuídate estos días de tu estomago andarás irritado por gastritis o colitis que podrías desarrollar, necesitas comer más sanamente y bajarle a las harinas, chescos y picantes. Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte y pasarla de lo mejor. Ten mucho cuidado con cambios en el terreno de los dineros porque viene una perdida por descuido. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino.

ACUARIO

El día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado ese día conocerás el significado de la verdadera felicidad, deja de exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, la vida te va a sonreír de la mejor manera y llegarán grandes sorpresas que te van a alegrar mucho tu día. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes en tu área laboral, lo cual te dejará grandes ganancias y buenas relaciones de trabajo hasta acostones. Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona, la envidia no es una palabra que exista en tu vocabulario ni en tu vida, no falles en eso y tu ve por lo tuyo. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.

CAPRICORNIO

Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Cuidado con cambios de conducta repentino y con buscar solucionar los problemas de las demás personas cuando no has podido solucionar ni tu propia vida. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento. Problemas en tu estomago se ven presentes en corto plazo y la posibilidad de iniciar una relación en caso de estar soltero o soltera. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas de las cuales pensabas que no ibas a salir.

SAGITARIO

Es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida y te veas en un espejo, el día que no te encuentres ahí podrías considerarte realmente una persona sola, mientras no, deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente, vienen muchos días buenos los cuales te dejarán grandes satisfacciones. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pago mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Ten presente que no todo lo que brilla es oro así que no te deslumbres por cualquier cosa que llegará a tu vida, se paciente y espera lo que en realidad mereces.

ESCORPION

Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Cuida mucho las cuestiones de líos con tu pareja en caso de tener, podrías cometer errores graves de los cuales te arrepentirás en un lapso no mayor a dos semanas, tienes una boca que es bien complicada mantenerla cerrada, te da por soltar veneno y no te importa quien salga salpicado o salpicada. Es posible que haya distanciamiento con una amistad y que en poco tiempo logres una meta que te propusiste desde hace a algún tiempo, te sentirás completo o completa pues verás los resultados de tu esfuerzo. Es posible que un chisme te afecte más de lo que imaginas. Posibilidad de un viaje y cambios de actitud, empezarás a madurar y dejarán de importarte personas con las que no podías vivir.

LIBRA

Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades que frecuenta, podrían estar influyendo en tu relación con él o ella. Cuídate de poner en un altar a quien tiene más pecados que tú, recuerda que hay muchas personas disfrazadas de ovejas. Un chisme se aproxima y serás víctima de él. Aguas con subida de peso, controla tu alimentación y no comas por comer. Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, next, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas, en su momento lo disfrutaste y mucho. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Cambia de actitud con tu familia, algunas veces eres muy duro y puedes juzgarlos mal, recuerda que son el tesoro más valioso y con los únicos que podrías apoyar hasta el último momento.

VIRGO

Una amistad te llegará con chismes y noticias que te pondrán algo tenso o tensa, te costará trabajo creer esas cuestiones. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar o afecte tu bienestar o el de tu pareja. Ayuda a quien te quiere y olvida a quien te traiciona que no hay tiempo para amargarse por quien no vale la pena ni los riesgos. Recuerda que las personas se valoran por hechos y no por palabras, así que aprende a confiar siempre y cuando te den la confianza para hacerlo. Cuidado con golpes o caídas pues estarán a la orden del día. Cuídate de tus espaldas pues traes cargando ciertos enemigos que en cualquier momento podrían tirarte la puñalada trasera. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona de tierras lejanas que se irá metiendo poco a poco en tu corazón y robando lo mejor de ti. No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores.

LEO

No tomes decisiones a la ligera en el área laboral y economía o podrías arrepentirte y pagar con creces cada uno de tus errores. Muchas oportunidades de crecimiento laboral y de un cambio en tu economía bastante bueno. Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Mira bien quienes te rodean, hay personas falsas que no te dejarán avanzar, sino están cuando les necesitas, no merecen tu atención, date la oportunidad de hacer limpieza de personas en tu vida, estas rodeado de personas falsas e interesadas que solo te buscan cuando se les ofrece algo. Despídete de todo eso que te lastimo y te hizo sentir que no valías nada, es momento de cerrar ese ciclo e ir por eso que mueve tu mundo y te hace sentir especial, la vida va a compensar todo el daño que te pudieron haber hecho y te pagará con intereses lo que por derecho te corresponde. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de querer algo serio contigo, mándalo a freír espárragos que no estás para cuando le dé su gana.

CÁNCER

No temas a lo que viene y enfréntalo como tú sabes, la vida te llenará de grandes oportunidades que jamás imaginaste. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda que eres de corazón de pollo y sueles enamorarte demasiado rápido. El destino te pondrá en bandeja de plata todo para que algo que has esperado y buscado llegue a tus manos. Vienen cambios muy importantes en el área de los dineros, podrías pasar por una racha un tanto difícil, pero al final del mes sabrás resolverla de la mejor manera, aprende a cuidar más tu dinero y no mal gastarlo en cosas que no necesitas. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar.

GÉMINIS

No quieras más de lo que te quieran y no des todo por alguien. Ten cuidado con cambios de mal humor podrías afectar tu trabajo o provocar discusión en la familia. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tu familia, decide que es lo que necesitas para ser feliz en tu vida y que nadie se meta en tus sueños y anhelos que solo a ti te corresponden. Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico y un mejor puesto, necesitas hablar y pedir lo que mereces pues el universo no puede hacer todo el trabajo.Aguas con dolores estomacales y perdidas de apetito, cuando te estresas o deprimes sueles enfermarte muy rápido y después le sufres para salir de esa enfermedad.

TAURO

Cuidado con gastar demás en cosas que no necesitas porque podrías terminar muy endeudado o endeudada sin razón alguna. Días de reflexionar mucho y de poner todo en una balanza para saber si realmente has seguido el camino correcto. Oportunidades de cambio de domicilio o de compra o venta de vehículo. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. No te pierdas en tu camino y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo, has tenido muchas oportunidades y distintas áreas de la vida en ser feliz pero no las has sabido aprovechar del todo por ocuparte en cuestiones que no valen la pena ni los riesgos.

ARIES

Cuidado con amores del pasado pues estarán de regreso más pronto de lo que te imaginas y podrían voltear tu piso pues volvería hacerte sentir cosas. A veces caes en situaciones bien tontas que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas, recuerda que un defecto o virtud que posees es que no sabes quedarte callado o callada y a la menor provocación tiras el veneno sin importar quien sea quien esté frente de ti. Es momento de que pienses y creas en ti, si no tienes pareja no pasa nada, disfruta esos momentos y vive la vida intensamente, tu familia será el motor que te dará la fuerza para salir adelante y lograr cada uno de tus objetivos. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas sin embargo habrá muchas situaciones que no permitirán que las cosas se den de la mejor manera, necesitarán mucha lucha y constancia para lograr estar juntos, pues hay personas que se interpondrán en su camino al punto de destruir lo poco o mucho que los mantiene unidos.