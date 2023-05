Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a un mes de su fallecimiento

Se cumplió un mes del fallecimiento de Julián Figueroa y a pocos días de la celebración del Día de las Madres, la cantante Maribel Guardia ha publicado un sentido mensaje a sus seguidores de cómo va enfrontando tan doloroso momento. Figueroa era su único hijo y murió de un infarto el pasado 9 de abril a los 27 años.

La actriz, de 63 años, se ha mostrado fuerte en otras oportunidades durante estas semanas, pero este martes confesó lo difícil que ha sido vivir este duelo y la ausencia de su hijo, que tuvo con el también fallecido cantante Joan Sebastian.

Maribel inició su mensaje diciendo “un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”.

“A veces tengo la ilusión de que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días, papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, continúo el mensaje.

Hasta la fecha, Maribel no ha decidido donde reposarán las cenizas de su hijo, pese a que José Manuel Figueroa, hermano de Julián, le ofreció que estuvieran junto a papá Joan Sebastian.

Cabe señalar que la sorpresiva muerte de Julián Figueroa dejó viuda a Imelda Garza Tuñón, madre de un pequeño llamado José Julián procreado con el cantante durante los cinco años de relación que sostuvieron.

