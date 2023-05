Modelo de Victoria’s Secret debutó como piloto en la Truck Series de Nascar, ¿cómo le fue?

Toni Breidinger no es ninguna improvisada en el automovilismo, ya que, pese a firmar un contrato en el 2022 como modelo de la marca de lencería Victoria’s Secret, no descuidó su carrera como piloto y ahora su amplia experiencia conduciendo, que data de los 9 años, cuando corría en go-karts, incluye la Truck Series de Nascar,donde debutó este fin de semana.

La modelo y piloto estadounidense de 23 años vivió un sueño este sábado, ya que corrió no en una, sino en dos categorías distintas.

Primero disputó la Dawn 150 en Kansas Speedway, carrera en la que corrió su Toyota Camry número 55, ya bien conocido por sus fans, y finalizó en la posición número 11 tras salir en la posición número 8.

Un poco más tarde, ese mismo día, tuvo su esperado debut en la Truck Series de Nascar, con el equipo Tricon Garaje, a bordo de otro Toyota y portando el número 1, donde su actuación fue mejor que la de la mañana, ya que remontó nueve lugares y, luego de arrancar en la posición 24, terminó en el puesto número 15.

Originaria de Hillsborough, California, Toni Breidinger divide su tiempo entre el modelaje y las carreras, donde suele competir en stock cars para Venturini Motorsports en la serie ARCA Menards y, hasta el momento, es la piloto femenina con más victorias en la historia del Auto Club de Estados Unidos (USAC, por sus siglas en inglés), con 19.

Por otro lado, su carrera como modelo inició en septiembre del 2022, cuando Victoria’s Secret, la marca que la patrocina, le ofreció trabajo y ella aceptó feliz, ya que los representantes de la firma dejaron en claro que más allá de su físico, les atrajo el carácter, profesionalismo y la entrega que demuestra en cada competencia, ya que no es nada común que realicen alianzas con pilotos de carreras, por lo que el caso de Toni fue singular. View this post on Instagram A post shared by Toni Breidinger (@tonibreidinger)

Cabe mencionar que desde que inició su carrera como modelo, la exposición mediática de la piloto mejoró de forma radical, prácticamente duplicando su cantidad de seguidores en Instagram, donde pasó de 250,000 a 476,000 fans en sólo 8 meses.

Sigue leyendo:

· Nascar celebró 75 años siendo la reina de las carreras en Estados Unidos

· Pilotos de Nascar causan furor por irse a los golpes al final de una carrera

· Joven promesa de Nascar muere en accidente automovilístico en México