Baño ritual para lucir irresistible y atraer a la persona que te gusta

Cuando la personalidad y los atributos físicos no son suficientes para llamar la atención de la persona que te gusta posiblemente lo que hace falta es sintonizar tu energía con la del amor para proyectar una esencia más seductora.

Dos ingredientes que pueden activar tu esencia amorosa para lucir irresistible son la canela y la miel. Te enseñamos cómo usarlos en un baño ritual para cumplir con ese mandato.

La canela es una especia de cocina usada para hacer más apetitosos los alimentos y ese es el efecto que tendrá sobre ti. Mientras que la miel es un endulzante que atrae a las abejas, por lo que para los pretendientes tú serás como la miel.

Cuando juntamos estos dos elementos obtenemos una poderosa receta mágica que sintoniza nuestra carga energética con el amor.

¿Qué necesitas para el baño ritual con miel y canela?

Consigue 7 ramitas de canela o en su defecto, 7 cucharadas de canela en polvo, y 7 cucharadas de miel de abeja. El 7 es un número mágico que se asocia con la energía espiritual y la sabiduría del universo.

Baño ritual con miel y canela: paso a paso

En una olla grande pon a hervir agua. Una vez que esté en su punto de ebullición agrega los 7 palitos de canela o las 7 cucharadas de canela en polvo y deja que repose de 2 a 3 minutos.

El segundo paso es agregar las 7 cucharadas de miel. De acuerdo con el sitio especializado en rituales Hechizo22.com será más poderoso el ritual si logras conseguir miel natural. Permite que hierva de 2 a 3 minutos, mezcla y apaga el fuego.

Como tercer paso deja que repose el agua para que se integren todos los elementos. Cuando pasen 15 minutos y el agua esté a una temperatura agradable para tu cuerpo, llévala a la ducha.

Enjuaga todo tu cuerpo únicamente con agua caliente, es decir, no uses shampoo ni jabón. Así la esencia de estos elementos no interfiere en el ritual.

Cuando termines vierte el agua con miel y canela sobre tu cuerpo de hombros a pies. Si lo deseas, ayúdate con una esponja para humedecer principalmente nuca, brazos, pecho y piernas.

El ritual termina dejando que el agua seque naturalmente y ese día usa ropa interior de color rojo para afianzar la energía del baño.

