¿Deberías contratar a un asesor de viajes?

La persona adecuada puede ayudarte a planear el viaje de tus sueños

By Jesse Will

En estos días, cualquiera puede buscar y reservar vuelos baratos u hoteles con tarifas reducidas, entonces, ¿qué valor ofrece un asesor de viajes (también conocido como agente de viajes)? Mucho, incluida la ayuda para solucionar problemas a mitad del viaje y evitar que cometas un error de itinerario en tus próximas vacaciones.

¿Qué hace un asesor de viajes?

Uno bueno puede llevarte a lugares a los que de otro modo no podrías ir, aprovechando sus conexiones y experiencia. Si tu lista de deseos incluye la recolecta de trufas en la Toscana o navegar con un velero antiguo a una isla remota en el Pacífico, el asesor adecuado tendrá la información y las conexiones para hacerlo realidad. También pueden ayudarte a alejarte de los errores de planificación de los novatos, como reservar una propiedad frente al mar en Oahu, digamos, en una época del año en que las olas son demasiado fuertes para nadar.

¿Qué es un especialista en destinos?

Notarás que algunos asesores están definidos como especialistas en destinos para lugares como Hawái, Europa Central, Italia o el Caribe. Por lo general, tienen un conocimiento y una experiencia más profundos que la mayoría en un área determinada, y muchos han sido acreditados a través del Travel Institute, un grupo profesional. “Ese destino es su pasión y lo conocen por dentro y por fuera”, expresa Keith Waldon, asesor de viajes con sede en Austin, Texas. “Saben cuáles son las áreas turísticas y pueden enviarte a ver las cosas que realmente valen la pena”.

¿Cuánto cuestan los asesores de viajes?

Pregunta por las tarifas por adelantado. Algunos asesores trabajan sin cargo y obtienen una compensación de los hoteles o resorts en los que reservan. Esto puede funcionar a tu favor porque conseguirías obtener beneficios gratuitos como vales de comida o habitaciones con mejores condiciones. Si desconfías de que un asesor te sugiera una propiedad por la que se lleva una parte, busca uno que trabaje por una tarifa cerrada. Algunos cobran una cantidad fija de planificación de $100 a $500 o más, según la duración y la complejidad del viaje. Aún puedes ahorrar dinero o sacar más rentabilidad de la cantidad que estás gastando. “Los asesores de viajes pueden señalar dónde debes gastar o ahorrar, según tus intereses”, asegura Mary Cropper, una asesora de viajes que se especializa en parques nacionales en el suroeste de los EE. UU. y reside en Boston. “Si estoy planeando un recorrido por algunos de los parques del oeste, por ejemplo, puedo evitar colocarlos en Sedona, Arizona, durante un fin de semana, cuando el precio será más alto”, agrega. Cuando comienzas a trabajar con un asesor, normalmente te proporcionará un presupuesto y después de hacer su análisis, es probable que regrese con varias opciones de itinerario.

¿Cómo encontrar un asesor de viajes?

Pide a tus amigos y familiares que te recomienden a alguien. O haz tu propia investigación: busca profesionales de Google en tu área y consulta con la Sociedad Estadounidense de Asesores de Viajes (American Society of Travel Advisors) para obtener más recomendaciones. Virtuoso, una red de agencias con más de 20,000 asesores, es un recurso orientado a los viajes de lujo. La revista Travel + Leisure también selecciona una lista de asesores que vale la pena consultar. Una vez que hayas encontrado varias opciones, habla con ellos para ver si su experiencia y conocimientos se adaptan a tus necesidades y presupuesto; también debes buscar si un asesor entiende tus intereses y estilo de viaje que deseas.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de mayo/junio de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.