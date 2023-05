Entre lágrimas, Carmen Villalobos protagoniza un emotivo momento en Top Chef VIP al hablar de su mamá

Carmen Villalobos dio mucho de qué hablar en redes sociales recientemente gracias a ‘la cachetada con guante blanco’ que le dio a aquellos que cuestionaron la veracidad de su amor con Frederik Oldenburg, y ahora lo vuelve a hacer con las conmovedoras palabras que dedicó a su mamá con motivo de la celebración del Día de las Madres, ¡aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante la más reciente transmisión del programa Top Chef VIP que la antagonista de “Café con Aroma de Mujer” abrió su corazón frente a los concursantes del reality y profesó el gran amor que siente por su madre.

“Hoy en día soy la mujer que soy gracias a mi mamá. Mi mamá creció en una generación donde educaban a las mujeres para ser esposas y mamás y le cortaron las alas a nivel profesional. Admiro la fuerza que tiene para sacar a sus hijos adelante, siempre tiene una palabra de apoyo en los momentos que uno lo necesita, siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas”, se le escucha decir entre lágrimas.

“Gracias mamá, gracias a todas las mamás del mundo, son las reinas del mundo y mami te amo con toda mi alma”, añadió.

No pasó mucho tiempo antes de que algunos de los famosos se sumaran a Carmen Villalobos y compartieran los mejores recuerdos junto a sus madres, esto con la finalidad de homenajearlas en el marco de la celebración del Día de la Madre en diferentes países latinoamericanos.

Tal fue el caso de la actriz Gaby Spanic, quien envuelta en llanto recordó a su progenitora con cariño: “Mi mamá murió hace 2 años, no me gusta maldecir, de un maldito cáncer. Se murió muy joven. 66 años. Me tenía que despedir de ella y estaba tan lejos que no pude abrazarla…”, confesó.

Y vaya que esta dinámica apeló a las emociones no solo de los artistas, también del público, ya que las redes sociales se llenaron con mensajes en los que se compartió su apreciación por poder conocer un lado “más humano” de sí mismos.

“Hoy fue un programa sensacional. Ver a esos artistas, tan vulnerables, los hace más especiales dignos de toda admiración x la entereza con que han enfrentado cada adversidad. Feliz Día a todas las Mamás en México!!!”, escribió un usuario a través de Instagram.

