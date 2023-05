Mexicano Javier Aguirre se “juega la vida” con Mallorca en LaLiga ante Cádiz

Javier Aguirre, técnico del Mallorca, ha calificado el próximo duelo que tendrá con su equipo ante el Cádiz, como “un rival directo” en la batalla por la permanencia en la Primera División del fútbol español, lo que también se convierte en una lucha para continuar en el banquillo del conjunto.

“Nos jugamos el futuro, y nosotros queremos conseguir la victoria“, dijo el entrenador previo al juego que se disputará el viernes en el estadio Son Moix. De hecho, de conseguir un triunfo les aseguraría mantener la categoría por tercera temporada consecutiva, pues en estos momentos, los bermellones suman 41 puntos en la temporada.

“Cada partido lo jugamos pensando en alejarnos de los tres de abajo. Es nuestro objetivo desde que empezó la Liga, que se ha complicado últimamente por no poder ganarle al Bilbao (los “leones’ empataron de penalti en el último minuto del tiempo de descuento en Son Moix) y no sumar puntos que se escaparon al final. Desde luego, no nos relajamos. Queremos conseguir la victoria y esperar acontecimientos”, dijo Aguirre.

El “Vasco” Aguirre no tendrá una ‘pelea’ fácil, pues el mismo estratega confirmó las bajas de diferentes elementos, los cuales son Antonio Raillo, Giovanni González, Ludwig Agustinsson y Matija Nastasic.

“La parte más debilitada del equipo en estos momentos es la defensiva, por ello, hemos recibido goles evitables. Estamos en cuadro (en esa zona) y menos mal que Antonio Sánchez (un mediocentro) nos ha ayudado”, explicó.

Aguirre espera un choque ante el Cádiz en el que habrán “muchos duelos individuales, muchas caídas y mucho trabajo físico“.

“No será un partido de mucho goles, no somos equipos que se abran mucho, así que será un partido cerrado, muy físico y de mucho balón aéreo”, resumió el preparador azteca.

Con respecto al Cádiz, el técnico mallorquinista dijo que le había enfrentado “un montón de veces” y que no recuerda haber pasado “penurias” a nivel deportivo sobre el terreno de juego en la primera vuelta.

“Es un rival directo y a Sergio (González, entrenador del equipo cadista) le tengo especial aprecio. Coincidí con él en mi etapa en el Espanyol y le saludaré con mucho cariño”, señaló Aguirre, quien dio las claves de la pizarra que utiliza el entrenador del conjunto amarillo.

“A Sergio le gusta mover mucho el banquillo. Tiene hasta nueve atacantes distintos y ocho de ellos han anotado goles. Eso le da vida a sus jugadores porque no tiene un once fijo”, argumentó el técnico de los bermellones.

Sigue leyendo:

. “No tenemos nada hecho”: Javier Aguirre aun no está satisfecho con su trabajo en Mallorca

. Javier Aguirre piensa que su empate en los últimos minutos con el Mallorca “fue justo”

. Javier Aguirre fue ovacionado por aficionados del Mallorca tras casi salvarlos del descenso