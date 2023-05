Rolly Romero señala que muchos boxeadores usan sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento

Rolando ‘Rolly’ Romero regresará al ring este 13 de mayo, pero frente a Ismael Barroso luego de que Alberto Puello, su rival original, fuera retirado de la cartelera tras dar positivo por clomifeno en una prueba de VADA (Asociación Voluntaria de Antidopaje). El estadounidense habló sobre esta situación y señaló que hay muchos boxeadores que usan sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.

En una entrevista con BoxingScene.com, Rolly Romero indicó que el consumo de las PED (drogas para mejorar el rendimiento) no es juego porque podrían dañar a una persona dentro del ring. Además, añadió que los boxeadores que los descubren usándolas no deberían pelear más nunca.

“Sé que muchas de estas personas están en esa mie***. No soy ese tipo de persona (de dar nombres), pero muchos de estos hijos de pu** están en esa mie***. Creo que es jodi******* repugnante. Le quita al boxeo ser legítimo. Es triste“, dijo.

Expresó que el uso de estas sustancias “es solo hacer trampa”, ya que el boxeo no es un deporte “normal” como el baloncesto o el fútbol.

“No es, ‘Oh, voy a jugar baloncesto. Tal vez mi peor lesión sea que me tuerza el ligamento cruzado anterior. O tal vez fútbol. No, es, ‘Te voy a dar un puñetazo en la cara y dejarte con muerte cerebral’. Esa mie*** de PED no es una broma porque literalmente estás dañando la salud de alguien”.

“No es como otros deportes. En otros deportes, te atrapan con esas cosas, es una broma. Si te atrapan en el boxeo con esa mie***, no deberías poder boxear nunca más porque en ese momento estás dañando la salud de alguien. Podrías matar a alguien. La gente muere en el boxeo todo el mald*** tiempo”, agregó.

Cabe destacar que el clomifeno se prescribe comúnmente a las mujeres que desean quedar embarazadas para inducir la ovulación, pero en los atletas masculinos puede actuar como un potenciador del rendimiento porque aumenta la testosterona en el cuerpo.

Con la salida de Puello, ahora Rolly Romero disputará el título mundial vacante de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Ismael Barroso y parte como favorito en Las Vegas. El estadounidense regresará al ring tras perder por primera vez contra Gervonta Davis en mayo del 2022 y cuenta con récord de 14 victorias (12 nocauts) y una revés como profesional.

Por su parte, Ismael Barroso, de 40 años, es el contendiente número uno de la división e intentará ganar nuevamente el título. El venezolano posee una marca de 24 triunfos (22 por la vía rápida), 3 reveses y dos empates.

