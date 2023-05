Tano Ortiz llama a la prudencia tras victoria de las Águilas del América: “La serie no está cerrada”

Como lo señalaban los pronósticos, las Águilas del América ganaron el partido de ida de la Liguilla contra un Atlético San Luis que jugando de local se mostró cojo y sin variantes a pesar de su gol, minimizado por la estrategia de los azulcremas.

Como favoritos a levantar el título de campeones en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el trofeo 14 en su historia, la afición tiene los ánimos arriba, pero el entrenador Fernando ‘Tano’ Ortiz hizo un llamado a la prudencia y a no dar por hecho las cosas.

En rueda de prensa post-partido, el técnico argentino subrayó que la eliminatoria no está cerrada y en el duelo de vuelta los suyos tendrán que luchar por el boleto a las semifinales de la Liguilla.

“Hay que estar tranquilos, la serie no está cerrada; ellos tienen grandes jugadores y un excelente entrenador (…) Quien crea que la fase está cerrada va a cometer un error enorme, el sábado deben salir de la misma manera”, comentó el estratega.

Con la autocrítica que le caracteriza, Tano Ortiz también remarcó los errores del equipo, como la expulsión innecesario de Israel Reyes por un jalón sobre Sabin Moreno.

“Es fútbol. Si no existieran los errores no sería un juego perfecto. En la semana trabajamos para que los errores no sucedan”, dijo.

El partido de vuelta se disputará en el Estadio Azteca el sábado 13 de mayo. Los azulcremas buscarán celebrar otra clasificación en su nido.

