Eduin Caz de Grupo Firme enfurece contra sus fans y revela: “Sí felicité a mi exesposa”

A Eduin Caz de Grupo Firme al parecer le encanta estar bajo el escándalo. Pues en esta ocasión decidió romper el silencio y se le fue a la yugular a sus detractores. Pues hizo un llamado a los haters en redes, quienes se la pasan pendientes de su vida personal.

Por lo que el vocalista de la famosa agrupación mexicana confesó que ya no quiere dar a conocer nada sobre sus movimientos, relaciones y familia, ahora solo informará cosas referentes a su carrera.

Dicha decisión la tomó, tras recibir fuertes críticas que recibió por presuntamente no felicitar a su exesposa en el pasado “Día de las Madres” en México.

Pero el intérprete de “El Tóxico” aseguró que, si celebró junto a Daisy Anahy, su mamá, tías, y que incluso llevó a cabo una fiesta, que les dio flores y regalos a todas.

“Yo sí felicité a mi exesposa, sí felicité a mi mamá, a mi abuela, a mi suegra. Les hice una comida, les traje mariachi, les di regalo, pero a mí no me interesa hacerlo público porque de un tiempo acá, mi vida personal ya no quiero que la sepan”

EDUIN CAZ