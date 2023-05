Florian Thauvin, la estrella francesa que fue echada de la Liga MX y que no puede recuperarse en Italia

⚫🗣️ Habla Florian Thauvin sobre sus primeros meses en el Udinese: "Recibí una llamada donde dijeron que querían ficharme. Me dijeron que sería protagonista y no me lo pensé. Es un club histórico en Italia y es una liga que me encanta. Estoy muy feliz de estar aquí". pic.twitter.com/xU6Z43rpdt