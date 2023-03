Florian Thauvin admitió que su vínculo con Tigres de la UANL terminó mal

El francés Florian Thauvin, campeón del mundo en 2018, considera que su paso por el Tigres mexicano “fue una gran experiencia”, pero ahora está “muy feliz en el Udinese”, su nuevo hogar desde el pasado 31 de enero.

Y si bien reconoce que su periplo “terminó mal” con el conjunto mexicano, el flamante fichaje del Udinese italiano desvela a EFE que guarda un buen recuerdo de un año y medio en el que destacó el calor de la afición de Tigres y que los “mexicanos fueron muy lindos” con él.

Le queda también de aquella etapa el castellano fluido con el que se maneja en esta entrevista, en un momento clave de la temporada para él, en busca de asentarse en el once titular de un Udinese que pugnará por competir en Europa la próxima temporada y con el que se ha vinculado hasta 2025.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra en el Udinese?

Respuesta: Muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí en esta gran institución, es un gran club.

P: ¿Cómo se fraguó su fichaje por el Udinese?

R: Recibí la llamada del club, me dijeron que me querían firmar y yo, después de Tigres, estaba buscando un proyecto donde pudiera tener tiempo de juego. Como me dijeron que iba a jugar firmé por este club. También porque es un club histórico aquí en Italia y es una liga (Serie A) que me encanta.

P: Su entrenador, el italiano Andrea Sottil, le ha dado minutos en todos los partidos desde que llegó. ¿Cree que puede asentarse en el equipo titular?

R: Este es el plan. Hablé antes de firmar con el director deportivo, con el presidente y con el míster, y me están preparando físicamente para llegar al once titular porque es uno de los motivos por los que firmé.

P: ¿Cómo está el vestuario tras la victoria ante el Milan por 3-1?

R: Fue un gran partido de todo el equipo. Hicimos todo lo que pudimos para ganarlo y lo hicimos bien. Fue un partido importante porque necesitábamos los tres puntos para quedarnos en la buena zona de la clasificación.

Y fue también una gran experiencia personal. Me gustó ver el ambiente en el estadio contra un gran equipo de Italia.

P: Los puestos de competiciones europeas están cerca. ¿Puede el Udinese quedar entre los seis primeros?

R: No nos metemos presión por el momento con eso porque la temporada está yendo bien. Vamos partido a partido sin presión y, al final, si tenemos la posibilidad de ir a Europa, claro que vamos a ir con gusto, pero no hay presión por el momento.

P: ¿Qué diferencias encuentra entre la Serie A y el fútbol mexicano o el francés?

R: Es muy diferente a nivel táctico (Serie A), en el sentido que hay pocos espacios y todos los equipos defienden bien.

P: ¿Qué recuerdo le queda de Tigres y de México?

R: Fue una buena experiencia, estaba muy feliz de jugar para los Tigres. Terminó mal, pero me quedo con un buen recuerdo. Lo que me gustó más fueron los mexicanos, los aficionados fueron muy lindos conmigo y nunca los voy a olvidar.

P: ¿Sigue viendo a sus compañeros en la liga mexicana?

R: Claro, claro. Vi los dos últimos partidos de Tigres. Vi el partido contra Monterrey Rayados y contra América (dos derrotas de Tigres), que fueron dos partidos difíciles; pero eso es parte del fútbol y estoy seguro de que van a regresar de la mejor manera.

P: Su otro exequipo, el Marsella, va segundo en Ligue 1. ¿Puede batir al PSG? ¿Cómo se consigue tumbar a un equipo así?

R: Pienso que están trabajando y jugando muy bien. Tienen muy buenos efectivos y un gran entrenador. Lo que pasa es que es muy difícil en Francia porque está el PSG y ellos solo pierden uno o dos, máximo tres, partidos al año, entonces es difícil terminar primeros.

P: ¿Cómo vivió la final del Mundial de Qatar 2022 usted que ya sabe lo que es ganar una?

R: Muy triste porque lo que quería era que Francia ganara, pero fue muy difícil contra Argentina. Jugaron muy bien los primeros 70 minutos y nosotros no, estuvimos cerca pero fue una desilusión perder la final.

