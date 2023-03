“No somos estúpidos”: el entrenador de Orlando City explotó tras su eliminación ante Tigres de la UANL

Tigres de la UANL sufrió, pero logró avanzar en la Liga de Campeones de Concacaf. El conjunto felino avanzó a los cuartos de final de la competición continental, luego de empatar 1-1 con el Orlando City. El gol de visitante le dio la ventaja al equipo mexicano, pero el entrenador rival Óscar Pareja tuvo algunas disconformidades sobre el partido.

🎦 ¡Revive los mejores momentos del partido! No te pierdas lo más emocionante de este encuentro entre @OrlandoCitySC 🟣 y @TigresOficial 🐯



Crónica del partido ➡ https://t.co/uDEE54BIxN 📰 #SCCL23 pic.twitter.com/8ktpzAUn3A — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 16, 2023

Los principales señalamientos están dirigidos a Nahuel Guzmán. El arquero argentino utilizó toda su experiencia para “quemar” un poco de tiempo de los minutos finales del partido. Óscar Pareja considera que el tiempo agregado no fue respetado y explotó tras la eliminación de Orlando.

“En esta serie expresamos también públicamente admiración, respeto y valoramos nuestro rival que avanza, pero en los últimos siete minutos, cuatro no se jugaron y dieron cinco; en la MLS somos respetuosos, pero no estúpidos, piensan eso, pero no somos, somos respetuosos de las reglas, el arbitraje debe entender que somos respetuosos, pero no estúpidos, eso no“, sentenció Pareja en rueda de prensa.

La verdad soy muy fan de Nahuel Guzmán. Con todo y sus Nahueleadas y que casi se equivoca hoy al final.



De los 5 de compensación, se comió 2 y medio.



Odiado por los rivales pero en mi equipo dámelo siempre. pic.twitter.com/AHMwLpdIqn— Ramón Cáceres (@reymonero) March 16, 2023

Orlando City se va con la frente en alto

A pesar de que el conjunto de la MLS se quedó fuera en octavos de final, Óscar Pareja resaltó el trabajo de sus dirigidos. Un gol de visitante es lo que termina sacando al Orlando City de la Liga de Campeones de Concacaf. En este sentido, el estratega se siente complacido por el desempeño del conjunto estadounidense.

“Me gustó mucho, hicimos una serie muy buena, lógicamente tenemos que arrancar desde el análisis de lo que se hizo en un lugar como Monterrey que se jugó muy bien, el equipo ordenado, un buen resultado y Tigres tampoco nos ganó, marcaron el gol de visita, nos vamos en alto, estos jugadores representaron a a MLS y al Orlando con mucha valentía y buen fútbol, nos vamos calientes, es fútbol y felicitamos a Tigres, una gran institución que avanza“, concluyó.

