Presidente del Feyenoord asegura que no tiene ofertas por Santiago Giménez aunque está abierto a propuestas

Dennis Te Kloese, presidente del Feyenoord, aseguró que no ha recibido ofertas de grandes equipos de Europa por Santiago “Chaquito” Giménez, aunque señaló que está muy contento con su desempeño en el equipo neerlandés.

El presidente del club, exdirectivo de la Selección de México, explicó durante una entrevista con ESPN que no tiene ofertas de ningún equipo, aunque sí lo han seguido de cerca al delantero mexicano que suma más de 20 goles en todas las competencias en su primera temporada en Europa.

“No, no, no. Aquí todas las semanas me mandan las listas de clubes que nos visitan en el tema de scouting. La verdad son listas muy largas, a veces se ven los equipos repetidos que siguen a nuestros jugadores y hay varios jugadores que siguen de cerca, eso no significa que haya un transfer o que se haga una oferta, o no significa que se van, al contrario, es muy común aquí en Europa, y más en Holanda”, detalló Te Kloese.

El directivo del club afirmó que no está cerrado a recibir propuestas interesantes de otros clubes y que tiene una buena relación con Giménez y su entorno familia. Aunque destacó que preferiría que el delantero mexicano se siga consolidando antes de marcharse a otro club.

“Siento, y es mi humilde opinión, que tiene que seguir este ritmo, fortalecerse aún más, aprovechar que está aquí en un equipo que podría, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año y esas experiencias no se las van a quitar, entonces con mucha calma, pasito a pasito va a ir adelante y nosotros ayudándole, empujándolo, tratando de crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para el club”, comentó.

Santiago Giménez le ha expresado al presidente que está 100 % comprometido con el Feyenoord, pero también le confesó que tiene ganas de jugar en las mejores ligas de Europa en un futuro.

“Yo creo que él es muy claro en sus objetivos y me parece que obviamente tiene ambición y obviamente tiene la ilusión de crecer y eso es lo sano, yo creo que está bien, necesitamos gente con ambición, ilusión de volar y salir para ir a equipos grandes”, afirmó.

