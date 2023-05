Adamari López se mostró más real que nunca en un modelito primaveral, ¡y sin una gota de maquillaje!

Adamari López causó tremendo revuelo en redes sociales luego de compartir una imagen en la que demostró que a pesar de las adversidades, enfrenta cada situación con una sonrisa. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la ex colaboradora de Telemundo se dejó ver muy sonriente desde la comodidad de su hogar enfundada en un modelito primaveral que se abrazó a sus curvas y que dejó al descubierto su hombro.

Se trató de un conjunto verde neón compuesto por unos shorts y croptop asimétrico que resaltaron su piel bronceada y su cabellera castaña con mechas doradas.

Adamari López | Foto: Instagram

No obstante, la atención del público se desvió de su escultural figura a su rostro, mismo que resaltó por su cutis perfecto. Y es que la puertorriqueña optó por dejar descansar su piel al no portar ni una gota de maquillaje.

No pasó mucho tiempo antes de que la postal fuera replicada por decenas de usuarios, ganándose así decenas de piropos por parte de su comunidad digital.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Adamari López da de qué hablar gracias a alguno de sus despampanantes looks, pues desde hace algunas semanas se ha decidido por mostrar una faceta más natural y relajada que ha encantado a su público.

“El que no te piropee a ti es porque es CIEGO. Hermosa”, “Ay! Ada bella cómo me haces el día!!”, “Ciego esta si no te ve bella” y “Super bella Adamari, sin nada de maquillaje. Más juvenil y regia”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Adamari López se muestra en el gimnasio, ejercitándose con una pelota

• Adamari López regaló ‘taco de ojo’ a sus fans en un colorido vestido que se abrazó a sus curvas

• Tras su separación con Toni Costa, Adamari López demuestra que ella y su ex suegra están más unidas que nunca