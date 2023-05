Christian Nodal confiesa que borrarse los tatuajes del rostro le ha dolido más que hacérselos

El cantante Christian Nodal ya comenzó el proceso de eliminar los tatuajes de su rostro para que cuando nazca su hijo con Cazzu pueda conocerlo sin las expresiones artísticas que se hizo. Sin embargo, el proceso es bastante doloroso según ha revalado.

Durante su participación en el podcast ‘Escuela de nada’, el cantante del género regional mexicano contó que ya se hizo una sesión para eliminar los “tattoos” y que fue incluso más doloroso que cuando decidió poner la tinta en su piel.

“Me dolió muchísimo más que ponérmelos. Lo bueno es que es menos tardado el dolor, o sea, me tardó como 15 minutos” Christian Nodal

El intérprete de ‘De los besos que te di’ explicó que necesitará entre seis y nueve sesiones para lograr eliminar algunos de los 10 tatuajes que tiene en el rostro y que además de ser un proceso “muy doloroso”, también es agotador porque debe tener cuidados específicos en la piel.

Hace unas semanas confesó que traía “llagas” a consecuencia de la sesión que se practicó en algunos tatuajes y ahora ha dicho que le quedan “unas costras”, pues al hacer los procedimientos queman la piel y debe tener una protección especial para que el tejido se regenere y no le lastime más de lo debido.

“Obviamente te tienes que estar con cremitas, cuidándote del sol. Yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara ni mucho menos”, contó.

Sobre qué tatuajes ya se trató para comenzar a borrar, reveló que comenzó por el de su nariz que tiene banderines en color vivo y otros cercanos a ese.

“Me hice el de la nariz, la rosa, una por aquí (la flor), todo esto de aquí arriba (la frente) y unos brillitos que tengo por acá”, detalló.

Asimismo, afirmó que no se los borrará todos pues duele mucho y no se borran fácilmente. “Los otros sí los voy a dejar. Me dolió muchísimo y para lo que se fue no sé, todavía están muy visibles”, dijo Nodal.

Hablando con ternura durante una entrevista hace unas semanas, Nodal comunicó su decisión de borrarse los tatuajes que se hizo en el rostro con la finalidad de que su “hija” con Cazzu lo conozca con el rostro limpio

