Gustavo Adolfo Infante arremete contra Peso Pluma: “Ubícate”

El éxito musical que ha tenido Peso Pluma durante los últimos meses con sus corridos tumbados no se detiene. Sin duda, es uno de los artistas del momento, pero el periodista Gustavo Adolfo Infante considera que no está teniendo una actitud correcta, por lo que no se guardó nada y arremetió contra el artista.

Durante el programa ‘De primera mano’, Infante explotó contra que el joven de 23 años, asegurando que luego de haber participado en el espacio televisivo estadounidense ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, no quiere aceptar entrevistas con medios mexicanos.

El periodista especializado en entretenimiento dijo que supuestamente ‘Doble P’ tiene una actitud arrogante y prepotente tras el éxito que ha alcanzado.

“Me estaba contando gente que lo conoce que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nada más es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás”, aseveró el conductor.

Incluso, Gustavo Adolfo comparó la fama que ha tenido Peso Pluma con la canción ‘Ella Baila Sola’, una colaboración con Eslabón Armado, con la que tuvo el rapero surcoreano PSY con ‘Gangnam Style’.

“Yo nomás le quiero decir algo a Peso Pluma: tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un wey, que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Gangnam Style, PSY, ese cuate tuvo 10 veces, 20 veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar enfrente de Imagen y no lo dejan entrar”, continuó Infante. Gustavo Adolfo Infante

Para finalizar, le envió una recomendación a ‘Doble P’ que en este momento se encuentra en la cima y varios artistas han asegurado que les gustaría tener juntes con él.

“Entonces, ojalá tu éxito, Peso Pluma, continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito”, concluyó.

Luego de las aseveraciones de Infante, el joven cantante se pronunció en Instagram contra la prensa, aunque no precisó si hablaba de lo que soltó el periodista en su programa, sí dejó claro qué es lo que está haciendo últimamente.

