Alexa Dellanos posa en el baño, usando un minibikini azul que resalta sus caderas

Alexa Dellanos ha subido la temperatura con su más reciente publicación en Instagram: una colección de fotos y videos que la muestran en Los Ángeles en un exclusivo resort. Ella disfrutó del jacuzzi y en el baño se tomó una selfie, luciendo su figura en un minibikini azul. A manera de título ella escribió junto a su post “Chica de California”. 🦋☁️🧜🏻‍♀️

Desliza para ver todas las fotos

La bella influencer de moda y estilo de vida también posó de espaldas en un balcón, usando unos ceñidos leggings de dos colores con los que lució su retaguardia. Su look lo complementó con un abrigo corto y botas altas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En sus recientes vacaciones Alexa se dejó ver muy tranquila en la playa, usando un conjunto de falda y blusa en color gris. Ella está disfrutando al máximo esta nueva etapa, luego de que se sometiera a una operación para que le retiraran los implantes de glúteos, y hace unos días escribió un mensaje al respecto: “Amo mi cuerpo natural…Estoy orgullosa de mí misma por tomar la decisión de restaurarlo. Recibo muchas preguntas y comentarios acerca de esto diariamente y he decidido mantener mi privacía hasta que mi cuerpo haya sanado. He documentado el viaje entero. Lo estaré compartiendo pronto”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

