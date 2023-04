En ajustado enterizo negro Alexa Dellanos se muestra recostada haciendo ejercicio

Alexa Dellanos ha dado una sorpresa a sus fans, al compartir en sus historias de Instagram un video que la muestra en el gimnasio, recostada en una pelota suiza y a punto de hacer ejercicio. Ella usa un ajustado enterizo negro con el que se aprecian los resultados de la cirugía a la que se sometió hace varias semanas para recuperar su figura natural, y escribió un mensaje al respecto: “La recuperación no es lineal, pero vale la pena al 100 por ciento cada día de desafíos de salud mental para lograr el resultado de tener mi cuerpo natural restaurado”.

Aunque la bella influencer de moda y estilo de vida mantiene su minicintura, sus caderas ahora lucen menos anchas. Ella publicó también un clip en el que aparece haciendo sus actividades cotidianas y mostrándose feliz con su nueva figura. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa ya supera en su cuenta de Instagram los 10 millones de seguidores, y ahora los complació con una serie de fotos captadas cuando acudió a cenar a un restaurante, luciendo espectacular en un vestido de satín blanco y presumiendo sus atributos mientras se maquillaba en el baño.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: