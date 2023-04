Con leggings deportivos Alexa Dellanos luce sus atributos al posar en un balcón

Alexa Dellanos ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al publicar una colección de fotografías en las que muestra los mejores momentos que pasó en el mes de marzo, destacando una imagen en la que aparece muy relajada en un balcón, usando leggings deportivos y luciendo sus atributos mientras contempla el mar.

La bella influencer de moda y estilo de vida acudió hace unos días a la boda de la conductora Alix Aspe, en la que se divirtió al máximo acompañando a su mamá Myrka Dellanos. Ambas bailaron y hasta posaron para fotos al término de la fiesta.

Desliza para ver todas las fotos

Ese evento fue el primero al que Alexa Dellanos acudió tras su recuperación de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió el mes pasado, con objeto de recuperar su figura natural. Ella presumió los resultados en un video que la muestra usando un bodysuit de color nude y diciendo: “Estoy muy cansada, pero finalmente me siento más normal”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sigue leyendo: