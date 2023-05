Cómo podría verse afectado el Seguro Social en EE.UU. si se supera el techo de la deuda

A tan solo semanas de llegar a cumplir la llamada “fecha X” que se ha establecido como el límite en donde Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar las cuentas, todavía el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso no definen si aumentar o suspender el techo de la deuda.

Esta indecisión tiene en vigilia al Departamento del Tesoro, el cual se ha pronunciado a través de su secretaria Janet Yellen quien ha dicho en reiteradas ocasiones que de no aumentar el techo de la deuda acarrearía consecuencias catastróficas para la economía del país

En palabras de Yellen “es poco probable que el gobierno federal pueda emitir pagos a millones de estadounidenses, incluidas nuestras familias militares y personas mayores que dependen del Seguro Social”, dijo.

El 1 de junio se ha vuelto la fecha pronosticada por analistas y algunos reguladores. Sin embargo, para ese mes se tienen programado grandes pagos como: los salarios federales, el Seguro Social, Medicare y beneficiarios veteranos.

Ahora bien, de llegar a un incumplimiento la agencia de calificación crediticia Moody’s señaló en un reciente informe que estos importantes pagos podrían llegar a retrasarse, así que los beneficiarios del Seguro Social, de cupones de alimentos, veteranos, los que reciben reembolsos estatales por Medicare o Medicaid se verán afectados.

Para Nancy Altman, presidenta de Social Security Works “la posibilidad de que no se paguen los beneficios del Seguro Social es un resultado que debería preocupar a todos”, dijo.

Por su parte, la secretaria del Tesoro también ha mencionado que no hay manera de priorizar los pagos unos sobre los otros, esto no solo sería para el gobierno un desafío económico sino también político. “Hay una variedad de opciones diferentes, pero no hay buenas opciones. Cada opción es una mala opción”, expresó Yellen.

A esto se le suma que según la ley del Seguro Social, los beneficiarios tienen derecho a sus beneficios programados completos, es decir que no hay cabida para el retraso de los cheques. La analista de políticas de Seguro Social y Medicare del grupo de defensa Senior Citizens League, Mary Johnson, agregó que debido a la Ley Antideficiencia, gobierno no puede gastar más de los fondos disponibles.

En este sentido, Altman añadió que “la realidad es que el Tesoro, que es el responsable de los pagos, ha declarado recientemente que es poco probable que el gobierno federal pueda seguir pagando los beneficios del Seguro Social“, dijo.

Según datos del Seguro Social cerca del 90% de los beneficiarios cuentan con esos ingresos, por lo tanto, de retrasarse el pago lo más probable es que dependan de miembros de la familia o soliciten otro tipo de apoyo.

Sigue leyendo: