En pleno concierto Wisin hizo que Christian Nodal pasara vergonzoso momento por no saber bailar

Christian Nodal ha mostrado su admiración por la música de otros cantantes y en medio de esa admiración ha asistido con su no a shows. En este sentido, recordó que hace unos meses pasó un vergonzoso momento en el concierto de Wisin y Yandel por no saber bailar.

Durante su participación en el podcast ‘Escuela de Nada’ relató el incómodo que vivió. El cantante del género regional mexicano dejó claro que sí le gusta mucho el reguetón y la música de Wisin y Yandel, pero asistió a un concierto de ellos porque su novia Cazzu quería ir.

Según confesó no sabe “perrear” y se encontraba en la zona VIP dando sus pasos tímidos mientras su pareja lo daba todo; en ese momento Wisin hizo un comentario sobre él y quedó sin saber qué hacer.

“Me acuerdo que yo estaba, iba llegando del baño y estaba (imitó beat de reguetón), no recuerdo qué canción era, y luego de la nada dice, yo me pongo atrás de mi novia, pero yo me movía poquito, y luego dice Wisin dice ‘¡aprieta, Nodal, aprieta!’ y yo… (puso cara sorpresa)”, contó Nodal haciendo reír a los entrevistadores.

Luego de contar lo que le ocurrió recordó que la canción con la que se avergonzó en el concierto de ‘Los Extraterrestres’ fue ‘Rakata’, canción que en el estribillo dice: ‘Si no estás perreando con ella salte’.

Wisin se pronunció luego de la confesión de Nodal

Tras la publicación del episodio de ‘Escuela de Nada’ con la participación de Christian Nodal, el reguetonero Wisin se pronunció en Twitter donde escribió un chistoso mensaje.

“Nodal, si no estás bailando con ella SALTEE”, escribió y agregó un emoticón riendo.

Nodal, si no estás bailando con ella SALTEE 😂— W (@wisin) May 14, 2023

