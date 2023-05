CMB no avalará revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol en 168 libras por sanción a boxeadores rusos

Mauricio Sulaimán indicó que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no avalará la revancha entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol en las 168 libras porque el organismo mantiene su sanción en contra de los boxeadores rusos por la guerra mantiene ese país contra Ucrania.

En una declaración a Izquierdazo, Sulaimán dijo que Bivol no puede participar en una pelea del CMB porque tampoco se ha acercado al proceso que dejó abierto el organismo para revisar casos en específico de boxeadores rusos que quisieran aplicar o ser elegibles para disputar un título.

“No en este momento, no porque es la definición que se tuvo y está claro. Ha sido una posición constante y consistente. Bivol no se ha acercado al proceso que se dejó abierto para los boxeadores que quisieran aplicar para revisar su caso en específico. Bivol no lo ha hecho, entonces por el momento, Bivol no puede participar en una pelea del CMB”, declaró.

“Hasta que no haya boxeo en Ucrania, no habrá boxeo que el CMB pueda reconocer en Rusia“, reiteró.

Cabe destacar que Dmitry Bivol ha rechazado la propuesta de Canelo Álvarez de pelear nuevamente en las 175 libras, donde ya lo venció una vez en, e insiste en que la revancha se realice en las 168 libras porque sería una motivación y desafío para él.

“¿Por qué debería hacer la revancha en 175? ¿Cuál es el desafío o cuál es la motivación para mí si ya lo derroté en ese peso? Y no creo que debamos preocuparnos por quién piensa qué. Realmente se trata de lo que queremos, lo que cada uno de nosotros quiere. Y creo que él quiere ganar, y podría tener una mejor oportunidad en 168 porque dijo que esa es su categoría. Y para mí, debe haber algo de motivación y algún desafío”, dijo el ruso a Mike Coppinger de ESPN.

Vale acotar que en mayo de 2022, Canelo Álvarez subió a las 175 libras y enfrentó al ruso por el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y perdió por decisión unánime. Ahora el mexicano quiere vengar esa derrota en el mismo peso y en Rusia, como la primera pelea.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez viene de vencer por decisión unánime a John Ryder en México y defender sus títulos peso supermediano. El tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, Dmitry Bivol se mantiene invicto en el deporte y posee 21 triunfos, 11 de ellos por la vía rápida.

