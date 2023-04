Canelo Álvarez alega que no estuvo al 100% frente a Bivol e insiste que la revancha sea en las 175 lb

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al ring el 6 de mayo ante John Ryder y desde ya está pensando en su próxima pelea. El campeón indiscutido mexicano de peso supermediano quiere la revancha con Dmitry Bivol para vengar la derrota que sufrió en 2022 y que todo sea igual que en el primer duelo.

En una entrevista con el podcast Big Fight Weekend, Canelo Álvarez insistió en que la segunda pelea se realice en el mismo peso (175 libras) y en Rusia. El boxeador tapatío indicó que por la lesión en la mano no llegó al 100% de sus condiciones y ahora quiere demostrar que es mejor que Bivol.

“Ese es mi objetivo. Todo el mundo sabe que es mi objetivo. Con el mismo peso, el mismo lugar, todo igual”, dijo.

“Sé que no estuve al 100% en esa pelea y porque sé que soy mejor que él. Tuve cuatro peleas en 11 meses y mi mano empeoró, estaba muy mal. Como peleador pensaba que estaba bien, pero no entrenaba al 100 %”, aseguró.

Canelo Álvarez declaró a la prensa durante su entrenamiento abierto en San Diego que quiere que la revancha se realice en septiembre y el ruso está dispuesto, pero no en el mismo peso. Bivol expresó su interés de bajar a las 168 lb para la segunda pelea porque así el mexicano no tendrá más excusas para justificar la derrota.

“¿Por qué no en las 168 lb? En 168 libras no hay más excusas. Dio algunas excusas, escuché algunos pretextos. Escuché que dijo que no era subdivisión de peso, luego dijo que no tuvo un buen campamento de entramiento y luego dijo el problema de la lesión de la mano. Sería bueno (la revancha) en 168 libras. En 168 no habría excusas”, expresó en una entrevista con Fino Boxing.

Cabe destacar que en mayo de 2022, Canelo Álvarez subió a las 175 libras y enfrentó al ruso por el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Después de 12 asaltos, Dmitry Bivol dominó fácilmente al mexicano que sufrió la segunda derrota en su carrera por decisión unánime.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tras 12 años de ausencia, regresará México para enfrentar a John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara. El campeón indiscutido mexicano de peso supermediano tiene marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. En cambio, el invicto Dmitry Bivol posee 21 triunfos, 11 por la vía rápida, en su récord como profesional.

