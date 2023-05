Cuauhtémoc Blanco ve al América en la final del Clausura 2023 de la Liga MX y proclama quién será su rival

Se acerca el gran desenlace del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Son cuatro los equipos que en semifinales (ida y vuelta) definirán los nombres presentes en la final.

Chivas de Guadalajara, Águilas del América, Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL son los candidatos a buscar dos cupos a la final, en dos llaves que representan auténticos partidazos: el Clásico Nacional y el Clásico Regiomontano.

Cuauhtémoc Blanco, leyenda retirada del fútbol mexicano y actual gobernador del estado mexicano de Morelos, declaró de nuevo a medios para dar su parecer no solo sobre lo socio-político sino también de fútbol. Sus grandes logros en el deporte ocasionan que la prensa siempre le consulte sobre la Liga MX.

Para el ‘Cuauh’, los favoritos para estar presentes en la final son el Monterrey y su equipo de toda la vida, con el que hizo historia, el Club América, aunque no restó valor a lo que pueden hacer sus contrincantes en dos llaves que pintan a ser espectaculares y dar demostraciones de buen fútbol.

Vaticina Cuauhtémoc Blanco que la Final será América-Monterrey…



“La final va a ser Monterrey vs. América, ojalá (…) ¡Imagínate que tocó Monterrey vs. Tigres, un Clásico, y América vs Chivas, otro Clásico! Cualquier cosa puede pasar, pero tanto América como Monterrey deben de aprovechar que cierran”, dijo.

Y es que tanto Rayados como los azulcremas terminaron 1ro y 2do respectivamente en la tabla general del torneo, por lo que tienen la ventaja de cerrar de local (ida) en sus llaves.

“A mi en lo personal no me ha gustado como juega Chivas. Es una semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero yo estoy a muerte con el América”, agregó Cuauhtémoc Blanco sobre el nivel del Guadalajara.

