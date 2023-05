“Era su vida o la mía”: Condenan a 6 años de prisión a mexicana que mató a su violador

La vida de Roxana Ruiz cambió trágicamente el 8 de mayo de 2021, cuando un hombre de nombre Sinaí entró con engaños a su casa en el Estado de México y la violó. La joven de entonces 21 años lo asesinó para defenderse. Después de dos años de un extenuante juicio y tras haber estado nueve meses en prisión, una jueza del Estado de México la condenó a seis años y dos meses de cárcel por el delito de homicidio simple.

Con lágrimas en los ojos la joven dio un breve mensaje a los medios de comunicación que se encontraban afuera del penal donde esperaban conocer cuál sería la sentencia, pues la condena de culpabilidad había sido emitida cinco días antes. “Me siento triste, decepcionada de la justicia. Si yo no me hubiera defendido estaría muerta, era su vida o la mía”, dijo Roxana.

Apelarán la sentencia

El diario El País informó que el abogado de la joven originaria de una comunidad marginada en Oaxaca, Ángel Carrera, señaló que impugnarán la pena. La defensa tiene 10 días para presentar el recurso. Por el momento la mujer no entrará en prisión hasta que no se resuelva ese amparo.

Aunque la defensa propia es un atenuante en la comisión del homicidio y la jueza dijo que sí existió este elemento, reconoció que Roxana Ruiz fue violada sexualmente, pero señaló que se excedió en el uso de la fuerza, argumentando que con un golpe en la cabeza hubiera bastado para defenderse.

Cabe señalar que la magistrada impuso también una multa de reparación del daño material de 196,267 pesos y una reparación del daño moral de 89,620 pesos, los cuales deberán ser entregados a la familia del agresor.

La joven no pudo estar ni en el cumpleaños de su hijo, pues tuvo que acudir al juzgado para recibir la sentencia que ha sido calificada como injusta. “Me siento triste porque es el cumpleaños de mi hijo y no puedo estar con él. Es doloroso no poder estar con él y más en estos momentos; ya quiero que esto se termine”, expresó Roxana.

El caso

El nombre de Roxana Ruiz fue dado a conocer por lo injusta que era toda la situación, ella era una mujer pobre, madre soltera y que, como muchas otras, vivió un episodio violento en el que fue ultrajada, por lo que sin pensarlo asesinó al hombre que la violó.

Al ser algo que ocurrió repentinamente, el miedo, el coraje y la adrenalina que tenía la hizo querer deshacerse del cadáver, por lo que lo cortó y guardó en un costal para llevarlo a otro lugar. Fue ahí cuando los policías la detuvieron y de inmediato fue ingresada al penal.

Varias colectivas feministas han acompañado a Roxana desde el inicio de su proceso legal, haciendo ver todos los fallos estructurales que en él hubo, por lo que piden que se haga justicia para la joven que tuvo que tomar una drástica decisión para salvar su vida.

