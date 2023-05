Óscar de la Hoya dice que una pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía mantendrá vivo el boxeo mexicano

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, cree que una pelea entre Jaime Munguía y Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un futuro cercano mantendrá vivo el boxeo mexicano.

En una entrevista con BoxingScene.com, De La Hoya indicó que en los últimos tiempos no se ha visto un enfrentamiento entre dos guerreros aztecas y, por ello, un duelo entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía es inevitable.

“Creo firmemente que Álvarez vs. Munguía, un enfrentamiento entre mexicanos, es inevitable. El boxeo no ha tenido dos guerreros mexicanos chocando en los últimos tiempos. Álvarez vs. Munguía tiene que suceder en un futuro cercano para mantener el boxeo mexicano vivo, próspero y más grande que nunca. Tenemos que mostrarle a la afición que el boxeo mexicano es lo mejor. Canelo y Jaime, en un futuro cercano, creo que puede pasar”, dijo.

Asimismo, el promotor de Golden Boy Promotions aseguró que lo que frena a Canelo Álvarez es que no quiere pelear con otro mexicano. Aun así, Óscar de la Hoya seguirá presionando y llamando a la puerta del boxeador tapatío y de otros peleadores para que acepten una pelea con Jaime Munguía

“Lo que lo detiene es que Canelo no quiere pelear con otro peleador mexicano, lo cual es un poco absurdo. Porque si eres un peleador, eres un peleador. Luchas contra cualquiera que esté arriba. Luchas contra cualquiera que se interponga en tu camino y creerá una gran pelea para ti. Munguía está ahí mismo llamando a su puerta. Si voy a presionar a estos peleadores para que peleen contra Munguía, entonces eso es lo que voy a hacer. Seguir la ruta obligatoria (del organismo sancionador). Al vencer a los muchachos que Canelo ha vencido para obtener esa pelea con Canelo. Hay diferentes maneras. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Vamos a seguir presionando y llamando a la puerta”, expresó.

Cabe destacar que Munguía enfrentará Sergiy Derevyanchenko el próximo 10 de junio en el Toyota Arena en Ontario, California, en lo que marcará su regreso al ring luego de fallar en el intento de cerrar una pelea con Dmitry Bivol y Gennady Golovkin. Óscar de la Hoya está frustrado por no conseguir una disputa por un título mundial al púgil mexicano.

Jaime Munguía, de 26 años, es el campeón intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El pugilista mexicano posee marca invicta como profesional con 41 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez viene de vencer a John Ryder y retener todos sus títulos de peso supermediano. El tapatío ahora tiene marca de 59 triunfos (39 por nocaut) y dos derrotas

