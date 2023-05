Así es la casa de Andrés Guardado, el futbolista que anunció su retiro de la Selección Mexicana

El 16 de mayo marca un antes y un después en la Selección Mexicana de Futbol luego de que Andrés Guardado, uno de los máximos referentes del Tri, anunciara su retiro del representativo a los 36 años de edad, aunque todavía seguirá en activo como futbolista.

‘El Principito’, como se le conoce en las canchas, hizo el anuncio de sus adiós por medio de un video, donde no solo él fue protagonista, sino que también su hijo, el pequeño Maxi, así como la increíble mansión en la que habita en Sevilla, España.

“Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx ! … Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento… Gracias, de corazón, a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito… Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y, por supuesto, a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!! 🙏🏼💪🏻⚽️🇲🇽”, se lee en la descripción de su emotivo video.

Por medio de su material, con duración de unos cuantos minutos, el futbolista del Betis nos permitió conocer diversos rincones de su hermosa casa de dos pisos.

Su recámara, por lo que pudimos ver, está conformada por una cama grande con ropa de cama que combina los tonos blancos, grises y negros, así como por una cabecera de tono beige.

También goza de dos cajoneras y de una televisión empotradas a la pared, así como de baño completo y vestidor

Al igual nos mostró su sala, un espacio que decoró con un sillón modular beige, dos sofás individuales grises, una mesa de centro de madera con cristal, una especie de cantina.

El vestíbulo, que presumió al inicio y al final del video, está conformado por un espejo de cuerpo completo y por una cesta para sus paraguas.

