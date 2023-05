Bronco Lara quiere noquear “más rápido” a Leigh Wood y ratificar su victoria en la revancha por el título

Mauricio ‘Bronco’ Lara defenderá por primera vez el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Leigh Wood en la revancha que ser realizará el 27 de mayo en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Y esta vez, el mexicano quiere noquear mucho más rápido al británico.

En una entrevista con TUDN, Bronco Lara expresó que se está preparando muy fuerte, al igual que Wood, para ratificar la victoria que obtuvo el pasado mes de febrero cuando le arrebató el cinturón frente a su gente.

“Sé que Leigh Wood se está preparando muy fuerte, me han dicho, no me gusta enterarme, la pelea es diferente a los entrenamientos y espero que sí se haya preparado fuerte para esta pelea, yo también lo estoy haciendo porque quiero un nocaut más rápido, quiero ratificar mi victoria, así será”, dijo.

El campeón mexicano también aseguró que: “Lo único que no cambia es el hambre. Nadie me va a quitar lo que me ha costado muchos años, desde que era un niño de 8 años… nadie en absoluto me va a quitar ese título del mundo“.

Cabe destacar que en la primera pelea entre ambos pugilistas Bronco Lara estaba abajo en las tarjetas de los jueces, pero en el séptimo asalto pudo conectar un potente gancho de izquierda a la quijada que derribó a Leigh Wood antes de que su esquina lanzara la toalla y detuviera el combate. Ahora el mexicano quiere repetir el resultado y consolidarse como campeón de la división.

Mauricio ‘Bronco’ Lara, de 25 años, tiene récord 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, dos derrotas y un empate como profesional. Por su parte, Leigh Wood, de 34 años, quiere vengar la derrota sufrida a manos del mexicano para coronarse por segunda vez en su casa. El pugilista británico cuenta con registro de 26 triunfos (16 por la vía rápida), y tres reveses.

