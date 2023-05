“Fue un gran problema”: Óscar de la Hoya afirma que la pérdida de peso influyó en la derrota de Ryan García ante Davis

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, afirmó que la cláusula de rehidratación “fue un gran problema” para Ryan García en su pelea contra Gervonta Davis, donde fue noqueado en el séptimo asalto con un golpe en el hígado el pasado mes de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con el canal de Youtube Fight Hub TV, De la Hoya aseguró que la pérdida de peso influyó en la derrota de García e indicó que bajo sus términos la cláusula de rehidratación nunca hubiera sucedido.

“La pérdida de peso fue un gran problema. Fue un gran problema. Si estuviera negociando esta pelea en mis términos, eso nunca hubiera sucedido porque para que Ryan García pelee en 136, en el peso acordado que acordaron, incluso una libra hace una gran diferencia. Y luego tener que pesarme al día siguiente y pesar menos de 10 libras fue un factor enorme”, dijo.

Cabe destacar que tras la pelea con Gervonta Davis, Ryan García expresó que no se sintió bien y estaba un poco débil sobre el ring, pero el mexoamericano no quiso atribuir su primera derrota como profesional a la cláusula porque él aceptó firmar el contrato.

“Mi percepción honesta es que no me sentí muy bien. No me sentí fuerte en el ring, me sentí un poco débil. No sentía las piernas fuertes cuando iba hacia el ring. Pero tampoco quiero apuntar mucho a eso. Las cosas son como son. Yo firmé ese contrato”, reconoció García en la conferencia de prensa.

Óscar de la Hoya también le recomendó a King Ry que debe reorganizar su círculo íntimo, equipo y tomarse el boxeo en serio de ahora en adelante.

Luego de la pelea con Davis, Ryan García, de 24 años, anunció que subirá a las 140 libras y Rolly Romero ya lo retó para una disputa por título que ganó de manera polémica ante Ismael Barroso el pasado sábado. El californiano posee récord de 23 victorias (19 nocauts) y un revés.

