“Debe mejorar su círculo íntimo y entrenamientos”: Óscar de la Hoya pide a Ryan García que se tome el boxeo en serio

El promotor Óscar de la Hoya manifestó su preocupación por la carrera del boxeador Ryan García tras varias semanas de su derrota contra Gervonta Davis en siete rounds y le pidió que se centrara de una forma más inteligente en su carrera. En una entrevista para Fight Hub TV, el mexicano instó a al joven púgil a “reorganizar su equipo, su círculo íntimo (…) tomarlo desde allí y tomar el boxeo en serio”.

Para De la Hoya, García tiene que no sólo entrenar con más carga y esfuerzo, sino con inteligencia. Asimismo, opinó que también debería disponer de “un campo de entrenamiento real en las montañas, donde estás enfocado, esa es mi opinión”.

Cabe recordar que Ryan ya ha sido criticado en más de una ocasión por la gran exposición mediática que logra acumular con sus publicaciones e interacciones en redes sociales.

Decisiones de Ryan García cuestionadas por Óscar de la Hoya

El excampeón azteca también se mostró crítico con el largo periodo de inactividad por el que atravesó el peleador de 24 años. Es preciso acotar que Gervonta Davis tuvo un combate en el mes de enero antes de su lucha con García.

Ryan pudo hacer lo propio contra Mercito Gesta, pero la lucha no se concretó. De la Hoya no sólo criticó esto, sino que aclaró no tener conocimiento sobre una supuesta lesión de costillas del oriundo de California.

“No tenía idea de nada. No tenía ni idea de que tuviera una lesión en las costillas o lo que sea (…) me preguntaba por qué no tomó la pelea de enero (contra Mercito). Esa fue una gran preocupación, en primer lugar, para él no tomar esa pelea”, aseveró.

“¿Cómo puedes mantener un auto inactivo en un garaje y no encenderlo durante varios meses, y luego pensar que vas a correr la carrera en las 500 millas de Daytona? Es imposible. Así que eso fue una gran preocupación para mí”, añadió.

“La pelea bajo mis condiciones nunca hubiese sucedido”

Fue otra de las frases que retumbaron durante el diálogo. El ‘Golden Boy’ dejó en claro que no estuvo de acuerdo con las condiciones exigidas por Gervonta Davis y consideró que el peso fue un factor clave. “Lo del peso fue un gran problema. Si estuviera negociando esta pelea en mis términos, eso nunca hubiera sucedido”. La carrera de García está sufriendo pequeños cambios desde su caída. Recientemente, se conoció que su divorcio laboral con Joe Goossen y su intención de medirse en las 140 libras.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya insiste en que Ryan García es “la nueva cara del PPV” a pesar de la derrota y Gervonta Davis responde

· Reconocida influencer mexicana pide a ‘Canelo’ Álvarez, Julio César Chávez u Óscar de la Hoya que la entrenen para su debut en el boxeo

· “Eres un hombre de verdad”: El entrenador de Ryan García habla acerca de haber sido despedido y asegura que el peleador no se rindió en el ring

**