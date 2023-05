“¿Los tenés bien puestos?”: Sergio ‘Maravilla’ Martínez desafió al Chino Maidana a una “pelea de verdad”

Sergio ‘Maravilla’ Martínez desafió a Marcos ‘Chino’ Maidana a una pelea “de verdad” y no de exhibición este año. En una entrevista en vivo en Instagram con el periodista Leo Benatar, el excampeón mundial argentino se declaró fanático de su compatriota y le pidió que eligiera la fecha en la que quisiera enfrentarlo.

“Necesitamos un combate de verdad. Necesitamos una pelea en serio, una pelea de verdad (…) ¿Los tenés bien puestos Chino? ¿Tenés lo que hay que tener puesto? ¿Los tenés o no los tenés? Porque yo me animo. (…) ¡Ya me calenté! ¿El Chino Maidana se anima? Sé que está de vacaciones. Que a lo mejor no tiene ganas. Pero estaría buenísimo. Así que: querido Marcos René Maidana, soy Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Estoy desafiándote a boxear este año 2023. Poné la fecha y vamos para adelante. ¿Qué decís Chino? Soy fanático tuyo, pero te estoy desafiando para que subamos a un ring, vos y yo, nadie más. Y hacemos historia juntos. ¿Qué decís, loco? Cuidado que estoy bien, entrenate Chino, ojalá te prepares”, expresó.

Maravilla Martínez indicó que tiene en sus planes volver al ring en agosto en su país, pero aún no tiene nada concreto. Además, propuso una posible fecha para hacer la pelea con Chino Maidana.

“Yo pienso pelear en agosto en Argentina, o sea que quedan tres meses para esa pelea, no hay nada concreto, pero sé que quiero pelear y tengo muchísima energía para hacerlo. Y, en cuanto a El Chino, quisiera hacerlo en diciembre, enero… ¡Estaría buenísimo! (…) Imagínense, si subimos ahora a un ring, todos dirán dentro de unos años que dos tipos que marcaron una época, como El Chino Maidana y yo, recordarán lo que hayamos hecho”, añadió.

El Chino Maidana responde al desafío

De acuerdo con ESPN, el equipo de Chino Maidana respondió al desafío hecho por Maravilla Martínez a través de su primo, Pileta Maidana, y expresó que tiene “ganas de hacer esta pelea”.

“Marcos tiene ganas de hacer esa pelea, porque ya hubo rumores. Tiene tiempo para entrenar y ponerse en forma, así que será cuestión de hablar. Y no va a ser una exhibición, será una pelea. Y si Maravilla quiere correr el riesgo, es un problema de él, que hizo público el desafío. Ahora… que se prepare porque será muy en serio”, declaró.

Tras 10 años sin pelear en Argentina, Sergio ‘Maravilla’ Martínez, de 48 años, viene de vencer a Jhon Terán por nocaut en el primer round el pasado mes de marzo. El excampeón mundial de peso mediano y superwélter del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, cuenta con marca como profesional de 57 victorias (32 nocauts), 3 derrotas y 2 empates.

Por su parte, Marcos ‘Chino’ Maidana, de 39 años, no pelea desde el 13 de septiembre de 2014, cuando fue derrotado por el Floyd Maywather. El también excampeón superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo tiene récord de 35 triunfos (31 por la vía rápida) y 5 reveses.

