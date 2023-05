Un argentino tiene su propio museo de whisky valorado en $25 millones

Miguel Ángel Reigosa es el argentino que hoy puede catalogarse como el dueño del Museo del Whisky, y es que este hombre recibió la propuesta de una compañía de real de Dubai para comprarle su privilegiada colección por 25 millones dólares, pero este la rechazó, según Forbes Argentina.

Reigosa tiene su museo en una antigua casa en Villa Urquiza, Buenos Aires, y recientemente fue nombrado “Keeper of the Quaich”, uno de los principales reconocimientos en la industria del whisky escocés.

El título de “Keeper of the Quaich” se le fue otorgado a Reigosa en el Castillo de Blair, Escocia, y durante el evento fue llamado el “Messi del whisky”.

Este argentino alega que su vida cambió cuando probó un trago de “Old Parr” cuando estaba en la adolescencia, y actualmente su vida gira en torno a la bebida.

“Le debo mucho al whisky, me abrió las puertas de todos lados. He conocido gente con la que nunca imaginé que podía cruzar una palabra”, y es que su pasión por el Whisky lo ha llevado a codearse de los más íntimos círculos sociales del mundo: príncipes, duques, condes y celebridades, inclusive fue invitado por la misma Reina Isabel II a su cumpleaños, en 2010, y allí también le regaló la botella más valiosa de su colección, la Royal Salute 62 Gun.

“Fue un obsequio de ella, y está firmada por Collin Scott, Brand Ambassador de Royal Salute. El decantador está decorado en oro, tiene un escudo artesanal de oro líquido de 24 quilates y un tapón de vidrio tallado”, asegura el argentino, según el mencionado medio.

Reigosa también tiene el Récord Guinnes de poseer 4,615 botellas de whisky en vitrinas. Además, en su país representa 14 marcas de esta bebida.

“Un día se contactó un señor de Estados Unidos para decirme que tenía la colección entera de Elvis, son botellas muy bonitas que quería tener… pero no tenía plata porque justo había pasado lo del corralito. Vendí mi Toyota 2000 y con buena parte de ese dinero compré la colección. Estuve varios meses moviéndome en taxi. Pero no se me podía escapar”, contó el argentino.

