Eddie Hearn sobre decisión del CMB de no avalar Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol en 168 libras: “No importa”

Eddie Hearn no le gustó la decisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de no avalar la revancha entre Dmitry Bivol y Saúl ‘Canelo’ Álvarez en las 168 libras. El promotor de Matchroom Boxing indicó que respeta a Mauricio Sulaimán, pero que no entiende por qué el luchador ruso tiene que ser castigado por “acciones fuera de su control”.

“Tengo mucho respeto por Mauricio (Sulaimán). No siempre estoy de acuerdo con todo lo que hace todo el mundo, por supuesto. No me gusta, y tal vez es porque conozco a Dmitry y lo admiro, y soy amigo de él (…) No veo por qué un luchador así, con un corazón así, un individuo tan pacífico, debería ser castigado por acciones completamente fuera de su control. Lo entiendo al mismo tiempo, y hay muchos deportes que lo han hecho”, expresó Hearn en una entrevista con Boxing Social.

Asimismo, Eddie Hearn indicó que esta decisión no alteraría los planes para llevar a cabo la revancha porque Canelo Álvarez está dispuesto a subir nuevamente a las 175 libras para enfrentar al ruso por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que “no importa” si no se puede en las 168.

“Canelo quiere esa revancha en las 175 libras de todos modos, que es por el título de la AMB de Dmitry. Así que realmente no importa, pero hace que sea un problema mayor hacer la pelea indiscutible en 168″, apuntó.

Cabe destacar que hace unos días, Mauricio Sulaimán afirmó que Dmitry Bivol no puede participar en una pelea donde se dispute un título del CMB porque el organismo mantiene la sanción en contra de los boxeadores rusos por la guerra que mantiene ese país contra Ucrania.

“Bivol no puede participar en una pelea del CMB (…) Hasta que no haya boxeo en Ucrania, no habrá boxeo que el CMB pueda reconocer en Rusia”, dijo Sulaimán en declaraciones a Izquierdazo.

De esta forma, la única manera en que Canelo Álvarez y Dmitry Bivol vuelvan a pelear sobre el ring es en las 175 libras, pese al deseo del ruso de retarlo en la categoría de peso supermediano donde el mexicano es campeón indiscutido.

