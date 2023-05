Óscar de la Hoya ve “peligroso” el objetivo de ‘Canelo’ Álvarez contra Dmitry Bivol y no cree que pueda ganarle

Después de su victoria por decisión unánime en 12 asaltos ante John Ryder en Guadalajara, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se fijó como objetivo ir por la revancha ante Dmitry Bivol, con quien perdió hace un año. Los horizontes que vislumbra el mexicano fueron calificados como peligrosos por la leyenda Óscar de la Hoya.

En diálogo con Zona Deportiva US, De la Hoya explicó que Álvarez se está metiendo en un terreno no muy seguro y una misión irrealizable al querer pelear en la categoría de 175 libras, un peso que el ruso ya manifestó no tener intención de repetir. “Pueden llamarme loco, pero ‘Canelo’ nunca le va a ganar a Bivol en 175, eso es seguro”.

El boxeador tapatío tiene la posibilidad de enfrentarse a Bivol en la categoría de 168 libras, pero para su expromotor sigue siendo camisa de once varas. “En 168 libras puede ser incluso más peligroso para ‘Canelo’, porque Bivol va a ser más ligero de pies, y será más rápido”, analizó.

La leyenda mexicana considera que desde el staff de Saúl se debe planear muy bien el próximo combate del ‘Güero’. “El Canelo está en una situación difícil, porque la siguiente pelea que tome tiene que ser muy, muy estratégica”.

Óscar de la Hoya fue el manejador de la carrera de ‘Canelo’ hasta 2020, cuando por diversos asuntos separaron caminos y el oriundo de Guadalajara eligió trabajar con Eddie Hearn, a quien aprovechó para sutilmente lanzarle un comentario con tono irónico. “Dejemos que su brillante promotor haga lo que está haciendo. Yo tengo mi plan en la cabeza, pero eso me lo guardo para mí, y ustedes tendrán que descubrirlo”, sentenció.

Aunque De la Hoya siempre ha tenido palabras de elogio hacia Álvarez, como las que emanó cuando habló en exclusiva con Ricardo López Juárez para La Opinión, también ha sido uno de sus críticos más destacado. “Creo que el Canelo sí es un peleador limpio, un peleador de honor. Yo pienso que quiere hacer cosas grandes, quiere hacer historia”, comentó a mediados de abril en LO.

Tras la victoria ante Ryder, el ‘Golden Boy’ se mostró insidioso con respecto al nivel de Saúl en la pelea y la imposibilidad de noquearlo a pesar de hacerlo caer. “Derribó a Ryder, pero cuando tienes a un peleador lastimado, vas y lo terminas. Eso es lo que se supone que debes hacer. Y considero que es lo que querían ver los 50,000 fans que asistieron a la pelea en Guadalajara. No es ningún secreto que el Canelo está en el final de su carrera. Si alguien me dice lo contrario, entonces me estoy quedando ciego”, dijo.

