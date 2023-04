“Canelo es un peleador limpio, de honor”: Óscar de la Hoya reconoció la integridad de Saúl Álvarez al recordar el episodio del clembuterol

Canelo Álvarez ha tenido una carrera envidiable e intachable, ya que, pese a vivir dos episodios muy amargos en su carrera, de ambos salió bien librado, aunque siempre habrá gente que se los recordará y, probablemente se burlará, pero no es el caso de Óscar de la Hoya, quien reconoció la integridad del boxeador jalisciense y habló de ambas situaciones.

La primera la vivió el pelirrojo en el 2018, con De la Hoya aún como su promotor, cuando dio positivo por clembuterol y fue suspendido por 6 meses. Saúl Álvarez argumentó que la sustancia se debió a la ingesta de carne contaminada, algo que también le sucedió a varios integrantes de la selección de fútbol de México, pero su justificación no lo salvó de las críticas y burlas, encabezadas por Gennady Golovkin, quien era el rival al que estaba a punto de enfrentar por segunda ocasión, por lo que ese plan se pospuso.

Al respecto, el Golden Boy negó que el consumo de la sustancia, que suele utilizarse para la reducción de grasa y el aumento de masa muscular, hubiera sido a propósito, ya que piensa que el Canelo la ingirió sin saberlo, de forma inocente por no investigar más al respecto.

“No creo, las críticas siempre van a recordar el clembuterol. Yo creo que fue algo de inocencia. Creo que el Canelo sí es un peleador limpio, un peleador de honor. Yo creo que quiere hacer cosas grandes, quiere hacer historia”, comentó De la Hoya en entrevista con Ricardo López Juárez de La Opinión.

La segunda situación complicada, y probablemente la más difícil de superar, fue cuando perdió contra Dmitry Bivol, ya que nadie esperaba una derrota del mexicano y a la fecha aún hay críticos y aficionados al boxeo que se burlan por ello.

En este sentido, el presidente de Golden Boy Promotions le restó responsabilidad al pugilista y se la acreditó a Eddie Hearn, de Matchroom Boxing, por pactarle esa pelea cuando no estaba preparado para ella.

“Yo no critico a Canelo, la crítica es para el promotor por cómo le están manejando su carrera. Yo no hubiese peleado con Bivol, no en ese tiempo, hay que prepararlo para ese combate que era tan difícil. Una pelea con Bivol le podía derribar su legado, lo podía retirar, quizás. Era una pelea difícil para el Canelo y quizá él pensó que era una pelea fácil, porque nadie lo conocía”, explicó Óscar de la Hoya, en torno al combate que sabemos que terminó con una victoria para el ruso por decisión unánime.

La relación laboral entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya terminó en el 2020, luego de que el boxeador interpuso una demanda contra el promotor por incumplimiento de contrato, consiguiendo su libertad, lo que le permitió firmar poco después con Matchroom Boxing y Eddie Hearn.

