Óscar Valdez emocionado por volver al ring ante un Adam López que busca estropearle los planes

Óscar Valdez tiene un nuevo reto enfrente este sábado 20 de mayo en la cartelera que protagonizan Devin Haney y Vasiliy Lomachenko en Las Vegas. El mexicano se verá las caras con Adam López en la revancha y está emocionado por volver a la acción después de un año alejado del ring.

En la conferencia de prensa previa a la pelea, Valdez expresó que es el momento perfecto para que la revancha entre ambos suceda y está listo para ratificar nuevamente la victoria por nocaut que tuvo sobre López en noviembre de 2019.

“Estoy muy emocionado. Ha pasado un año desde mi última pelea y después de una derrota, es motivador. No es como perdiste. Es como vuelves. Vuelves fuerte, o decides venir para quedarte pequeño”, dijo.

“Dijimos antes que íbamos a tener una revancha, y muchas personas comentaban que querían la revancha porque fue un paro temprano. Le dije: ‘Está bien, lo haremos’. Eventualmente, íbamos a tener que terminar haciéndolo. Creo que ahora es el momento perfecto y estamos listos”, afirmó.

Por su parte, Adam López indicó que no es el mismo peleador que enfrentó en 2019 y que está en su mejor momento. El estadounidense aseguró que será una pelea difícil y que le va a estropear los planes a Óscar Valdez.

“Soy un peleador diferente. Cuando peleó conmigo, yo tenía 23 años con 15 peleas. Ahora tengo 27 años, tengo 21 peleas y he estado allí con algunos de los mejores desde entonces. He tenido algunas pérdidas, pero he aprendido de esas pérdidas. (…) Estoy aprendiendo dentro y fuera del ring. En el momento en que estoy ahora, soy lo mejor que he sentido, lo mejor que he sido y la mejor forma en la que he estado. Es una historia diferente. Si cree que será una pelea fácil, le espera una larga noche. Estoy aquí para estropear sus planes de juego, seguro”, expresó.

Vale acotar que una victoria del mexicano lo acercaría a una nueva disputa por el título ante Enmanuel ‘Vaquero’ Navarrete, en lo que marcaría la primera defensa del cinturón de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante su compatriota.

Óscar Valdez regresará al ring tras perder el cinturón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Shakur Stevenson. El mexicano cuenta con un récord de 30 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota. A su vez, Adam López viene de ser derrotado por decisión unánime de los jueces ante Abraham Nova en enero. El pugilista estadounidense posee marca de 16 triunfos (6 por la vía rápida) y cuatro reveses.

