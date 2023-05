Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de mayo de 2023

ARIES

Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá al suelo. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas, no des pasos sin huaraches. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Ten mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con trámites, préstamos o cambios pues podrías meterte en una deuda bastante grande. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo.

TAURO

Posibilidades de un viaje y de reencuentro con amistades del pasado. Una enfermedad se visualiza en el terreno de una amistad. Hay momentos en que desconfías mucho de la persona que está a tu lado, si hay dudas esa relación jamás va a prosperar, necesitas poner los pies en la tierra y saber hacia dónde te diriges para evitar cometer los mismos errores de antes. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Echaras de menos a un familiar que vive en tierras lejana. A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales bien lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y sino recibes en la medida que ofreces algo está mal. No temas a nuevos proyectos pues te va a ir de lo mejor. Manda bien lejos las segundas oportunidades en el amor, recuerda que perro huevero ni quemándole el hocico se le quita la maña. No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren.

GÉMINIS

Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Ya en otras ocasiones te afectaron, pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas, date la oportunidad de iniciar de cero, ten presente que el amor no se acaba solo cambia de cama, si quieres algo bueno y mejor para ti ves tras él y no esperes que llegue por arte de magia. Si no tienes pareja llegan nuevas oportunidades de tierras lejanas. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa. Si tienes pareja no pelees por cosas del pasado ni sigas cuestionando el amor o fidelidad de tu pareja, cuando hay amor hay confianza y no hay dudas.

CÁNCER

Te buscará una amistad para contarte sus problemas, sino sabes cómo apoyarl@ no le des falsas esperanzas. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomas está ahí con palabras, pero jamás con hechos. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Amor de lejos se fortalece. Es probable que estés extrañando a persona de tu pasado, los días te dirán si vale la pena seguir pensando en quien ya no te ve con buenos ojos. Una situación que tiene que ver con un ex amor o amigo te incomodará mucho, ya que te valgan esas cuestiones no tienen por qué quitarte el sueño. Descubarías que tu expareja te mintió o engañó muchas veces y tu ni cuenta te distes, no vale la pena seguir lamentándose por algo que ya fue y paso. Si tienes pareja busca la manera de crear buenos momentos y no solo estarle picando el buche para crear conflictos.

LEO

En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso pues últimamente gastas en cosas que no necesitas ni te dejan nada. Cada día será una nueva oportunidad de corregir tus errores y mejorar en esos aspectos negativos que te han truncado tu existencia. Cuídate de 2 amistades, andan hablando de ti y quieren perjudicarte. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría detener tus planes, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Cambios en tu sentido de humor, ten cuidado con lo que dices pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Tu humor cambiará mucho en estos días y podrías lastimar sin darte cuenta a una persona que es muy importante para ti.

VIRGO

Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida pues podrías desilusionarte mucho a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo. Deja las cosas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad. Aprende a desconfiar más de las personas pues a veces confías tanto que por eso te duele demasiado cuando descubres sus mentiras. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la china por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora.

LIBRA

Fin de semana muy perra, posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades pues éstas podrían alejarse y dejar de buscarte. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una suerte muy perra que te ayudará a concretar muchas cosas. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encontrarás con personas que te caen bien mal. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían amolar la relación, últimamente se guardan muchas cosas. Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las malas vibras de otras personas no te dejen avanzar, recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás.

ESCORPION

No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. Ya es momento de dejar el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones.

SAGITARIO

Te has caído muchas veces, pero eres bien fuerte para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu tontera cada día queda en el pasado. Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. Está por llegar el momento en que entenderás el porqué de las cosas, es momento de que aprendas de los errores que te hicieron caer, no temas arriesgar una vez más, eso sí, mantén siempre la guardia puesta para evitar que te vuelvan a mermar la existencia. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas. Días andarás muy bien y otros te sentirás super mal, recuerda que la vida es corta no vale la pena lamentarse por cosas que ya no tienen solución o simplemente no pueden continuar.

CAPRICORNIO

Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía ya es momento de comprometerse o de consolidar más su relación, estas en los mejores tiempos. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Amistades se van otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas o de la crisis que se pudiera presentar. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tú tiempo y solo quiere que los tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus tonterías dejaran de estarte fregando. No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no te bajes más de tu nivel, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz.

ACUARIO

Recuerda quién eres y de dónde vienes, no te pierdas ya en tu camino y ve por tus necesidades. Cuida más a tu familia y no la descuides por quien no importa y no vale la pena. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. No permitas que te vean de rodillas, si mendigas cariño te expones a que hagan de ti lo que les de su gana, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando no pongas en riesgo tu integridad como persona. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida con familia o amistades, vienen momentos muy buenos y gratos. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas y te dolerá en el alma. Aprende a no ver la vida de color de rosa o te llevaras grandes sorpresas sin darte cuenta.

PISCIS

Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus tonterías al punto que te mande bien lejos y de por terminada la relación. Posibilidades de crecimiento personal, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día y podrías terminar en el hospital. Cuida mucho tu espalda pues te enterarás de que han estado hablando mal de ti en los últimos tiempos. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no te entregues por completo nuevamente, mantén siempre la guardia para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante rápidamente. Viene una noticia que te va a dejar muy pensativo o pensativa. Cambia tu actitud en la vida, se más positivo y lograrás concretar más de tus sueños y metas.