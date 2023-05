José Juan Macías revela conflictos con un exentrenador de Chivas de Guadalajara 

José Juan Macías ha vivido presentes dispares en su carrera profesional. Actualmente el mexicano se recupera de una lesión que lo ha marginado de las canchas durante más de un año. Pero antes de eso, el desarrollo de la carrera de “JJ” también ha tenido problemas, incluso por causa del extrenador de Chivas de Guadalajara, José Cardozo.

Aunque no reveló nombres, los tiempos concuerdan perfectamente. El joven delantero del Rebaño Sagrado reveló que un exentrenador del club lo sacó del equipo para que “sufriera más”. Cabe mencionar que este sufrimiento no iba dirigido al tema de los entrenamientos, sino como preparación para jugar en un club tan grande como las Chivas de Guadalajara.

“Me tocó un entrenador, sin nombre… que fue la razón por la que me fui de Chivas, te lo juro, tú me conoces, yo era el primero que llegaba, entrenaba y el último que me iba. Me dijo ‘no, es que a ti te falta sufrir un poco más’, y yo ‘¿cómo? Yo aquí me parto la madre‘”, recordó Macías en una entrevista con Ramoncito Morales.

¿Una crítica a Uriel Antuna?

En medio de la frustración del recuerdo, José Juan Macías dejó escapar una polémica frase que puede estar relacionada con Uriel Antuna, exjugador de las Chivas de Guadalajara que actualmente milita en Cruz Azul. “JJ” considera que el mérito de otros futbolistas para estar en el once inicial y recibir oportunidades simplemente está en la velocidad.

“Ponen nada a jugar a güeyes nada más porque son muy rápidos, pero técnicamente son malísimos”, indicó.

A pesar de sus molestos recuerdos, la ida de José Juan Macías al Club León fue bastante beneficiosa. En el conjunto esmeralda “JJ” tuvo muchas más oportunidades y logró convertir 19 goles. En la actualidad, una nueva cesión no sería descabellada, sobretodo con la intención de recuperar su estado de forma una vez supere la lesión que lo ha afectado durante más de un año.

