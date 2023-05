Hailey habla sobre sus planes de embarazo con Justin Bieber

Hailey ha revelado en múltiples oportunidades que le gustaría tener un hijo con su esposo Justin Bieber, pero recientemente aseguró que esto se dará en un futuro cercano.

La modelo alegó que esto se debe a que está concentrada en su carrera como empresaria, cuidar su salud mental y la de su esposo.

Durante una entrevista, Hailey dijo “literalmente no he dejado de llorar sobre esto. Me muero por tener hijos, pero me asusta”, a Sunday Times, en donde detalla que constantemente es sometida al escrutinio y críticas de millones de personas.

“Bastante tenemos con que se digan tantas cosas de mi marido y de mis amigas. No me puedo imaginar lo que tendría que afrontar si la gente dijera cosas de un niño“, confesó la esposa de Justin Bieber.

Hailey Bieber aclara que cuando comenzó su relación con Justin Bieber él no tenía ninguna pareja

La modelo Hailey Bieber habló por primera vez de manera directa sobre ciertos detalles de la relación que mantiene con su esposo, y aclaró que cuando comenzó su relación él no estaba saliendo con alguien más.

Entrevistada en el podcast “Call her daddy” de Alex Cooper Hailey quiso aclarar los rumores acerca de que le “había robado” el novio a alguien más, y aunque no mencionó el nombre, estaba implicado que se trataba de la cantante Selena Gomez, con quien Bieber salió de manera intermitente durante ocho años: “Cuando comenzamos, él no estaba en una relación. Nunca. No es de mi carácter el meterme con la relación de otra persona. Nunca estuve ni estoy interesada en hacerlo. Punto. Nunca estuve con él cuando él estaba en una relación con otra persona”.

La modelo de 25 años también comentó que una parte importante en su matrimonio con Justin fue que él ya había dado por terminada esa relación: “Sé con certeza que la razón por la que pudimos volver a estar juntos es que (esa relación) estaba completamente cerrada, y eso es respetuoso para mí”.

Sobre las personas que difundieron los rumores, también comentó: “No estás obligado a que yo te caiga bien, pero creo que pase lo que pase, siempre puede haber respeto mutuo entre las personas, y para mí eso significa que no tienes que decir nada, no tengo por qué caerte bien, pero tampoco tienes que decir nada”.

