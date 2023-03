Selena Gomez sale en defensa de Hailey Bieber ante amenazas de muerte

Foto: Dimitrios Kambouris for WarnerMedia / Getty Images

Selena Gomez ha salido en defensa de Hailey Bieber en medio de las amenazas de muerte que la modelo ha estado recibiendo, después de varias semanas de rumores en internet sobre una supuesta rivalidad entre ellas. En respuesta, Hailey, la esposa de Justin Bieber, ha compartido su propia declaración sobre su supuesta disputa con Selena.

Las chicas han estado en el centro de atención durante más años debido a sus conexiones con Justin Bieber. Aunque Selena y el cantante salieron juntos en 2011, Hailey ahora está casada con Justin desde 2019.

A pesar de esto, los fanáticos y espectadores han especulado sobre un posible drama entre las dos mujeres, incluyendo si Hailey y sus amigos habían estado sombreando a Selena en TikTok, y viceversa.

Hace días, Selena anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales después de que ella y Hailey se volvieran virales cuando Internet asumió que varias de sus publicaciones eran sobre la otra. Selena les pidió a sus seguidores de Instagram que detuvieran el odio, y Hailey respondió con un agradecimiento propio.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa”, escribió Selena en su mensaje. “Esto no es lo que represento. Nadie debería tener que experimentar odio o intimidación. Siempre he abogado por la bondad y realmente quiero que todo esto se detenga”, subrayó.

En su propia declaración, Hailey escribió: “Quiero agradecer a Selena por hablar, ya que ella y yo hemos estado discutiendo las últimas semanas cómo superar esta narrativa continua entre ella y yo. Las últimas semanas han sido muy difíciles para todos los involucrados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino”.

Hailey continuó: “Al final, creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad, y siempre hay una oportunidad de conocernos con más empatía y compasión. Todos debemos ser más reflexivos sobre lo que publicamos y lo que decimos, incluyéndome a mí mismo”.

